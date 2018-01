Revierte política estadounidense al tribalismo

Imagina a tres niños jugando a dar vueltas, cada vez más rápido, agarrados de la mano. Si todos se sostienen, la experiencia resulta divertida y muestra un fuerte lazo de responsabilidad entre los participantes. Pero si alguno de los niños se suelta, la cadena se rompe y todos caen.Eso es esencialmente lo que está sucediendo en este país, argumentó Jonathan Haidt, de la Universidad de Nueva York, recientemente. Él cree que la división social y política se debe a la pérdida de los enemigos comunes que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, a los medios de comunicación cada vez más fragmentados, la radicalización del Partido Republicano y una nueva forma de política de identidad.Haidt hizo el interesante punto de que la política de identidad per se no es el problema. La política de identidad es solo una movilización en torno a las características del grupo. El problema es que la política de identidad ha abandonado sus elementos constructivos y se ha vuelto destructiva.A partir de una política de identidad que enfatiza nuestra humanidad común, hemos ido a una política de identidad que enfatiza tener un enemigo común. En estos días, los eventos actuales a menudo se representan como luchas de poder puro: los opresores actúan para preservar su privilegio sobre los virtuosos oprimidos.“Algo curioso sucede”, dijo Haidt, “cuando tomas jóvenes seres humanos, cuyas mentes evolucionaron para la guerra tribal y llenas esas mentes llenas de dimensiones binarias. Les dices que un lado en cada binario es bueno y el otro es malo. Enciendes sus antiguos circuitos tribales, preparándolos para la batalla. Muchos estudiantes lo encuentran emocionante; los inunda con un sentido de significado y propósito”.El problema es que el pensamiento tribal de enemigo común desgarra una nación diversa.Este patrón no es solo en el campus. Mire la polarización negativa que marca nuestra política. Las partes, también, ya no están unidas por credos, sino por enemigos.En 1994, solo el 16 por ciento de los demócratas tenía una visión “muy desfavorable” del Partido Republicano. Ahora, el 38 por ciento lo hace. Luego, solo el 17 por ciento de los republicanos tenía una visión “muy desfavorable” de los demócratas. Ahora, el 43 por ciento lo hace. Cuando el Centro de Investigación Pew les pidió a los demócratas y a los republicanos que hablaran entre ellos, tendieron a usar las mismas palabras: de mente cerrada, deshonesto, inmoral, perezoso, poco inteligente.En las últimas dos generaciones, el individualismo excesivo y la mala escolarización han corroído ambas fuentes de cohesión.En sociedades como la nuestra, las personas son responsables de su propia identidad, felicidad y éxito. Todos nos comparamos constantemente con otros y, por supuesto, nos quedamos cortos. La mayor ansiedad es moral. Cada uno de nosotros tiene que escribir nuestro propio evangelio que define nuestra propia virtud.La manera más fácil de hacerlo es contar una historia de opresor tribal/oprimido y construir su propia inocencia sobre su estado como víctima. Casi todos pueden encontrar una historia de víctima personal.Una vez que haya identificado al opresor de su manada, la orden neoliberal, la élite de los medios de comunicación, los hombres blancos, lo que sea, su bondad está asegurada. Tienes virtud sin obligación. Nada es tu culpa. La moral opresora/oprimida dice que una línea corre entre las tribus. Eso hace que sea fácil sentirse bien contigo mismo. Pero te hace muy difícil vivir con los demás. Ese es el Estados Unidos de hoy.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.