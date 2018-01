Falsas promesas, causa de disturbios en Irán

Los iraníes están tomando las calles en una escala que no se ha visto en casi una década. En los últimos seis días, se han llevado a cabo manifestaciones en más de dos docenas de pueblos y ciudades, desde centros provinciales remotos y barrios obreros de Teherán. Hasta ahora, al menos 20 personas han sido asesinadas por el gobierno.No tenemos forma de saber cómo va a terminar esto. La nueva generación de manifestantes, algunos de los cuales han derribado carteles del “líder supremo” Ali Khamenei y han perpetrado ataques contra estaciones de Policía, parece estar muy determinada. Pero el estado iraní está equipado con un gigantesco aparato de represión que está preparado para aplastar incluso las más mínimas señales de disidencia.Cualesquiera que sean sus últimas consecuencias, la actual oleada de disturbios ya es un hito importante en la historia del Irán moderno. Las generaciones anteriores de manifestantes aún albergaban la esperanza de que el sistema teocrático podría cambiar desde adentro. Creyeron que al votar por los candidatos reformistas, podrían gradualmente convertirlo en algo más abierto y democrático. Los manifestantes actuales han abandonado esa esperanza.¿Por qué? Una razón tiene que ver con el llamado Movimiento Verde de 2009. En aquel entonces, cientos de miles de iraníes tomaron las calles en lo que comenzó como una protesta contra el fraude electoral. Muchos de los manifestantes habían emitido sus votos para el candidato reformista Mir Hossein Mousavi. Pero la victoria fue en cambio a Mahmoud Ahmadinejad, cuyos seguidores en el clero conservador supuestamente arreglaron los resultados en su nombre.Los miembros de la oposición pro-Mousavi -muchos de ellos jóvenes y de clase media- habían esperado fervientemente que ponerlo en el cargo abriría una nueva era de liberalización. Cuando Ahmadinejad fue declarado ganador, demostró que los elementos de línea dura del régimen no iban a permitir eso. Los manifestantes se radicalizaron, criticando duramente al régimen, y las medidas enérgicas que siguieron fueron predeciblemente viciosas. Algunos manifestantes fueron asesinados; probablemente nunca sabremos cuántos seguro. Miles fueron arrestados o dispersados ​​en el exilio.El segundo golpe al sueño de una perestroika iraní fue entregado por el actual presidente, Hassan Rouhani, quien fue elegido para su primer mandato en 2013 y reelegido el año pasado. Posicionándose como el nuevo candidato “reformista”, Rouhani ganó votos complaciendo a los iraníes con vagas promesas de cambio.Él ha fallado significativamente en entregar. El acuerdo nuclear de Irán con Occidente, que le dio a Teherán sanciones de alivio a su vez por posponer su programa de armas, supuestamente debía marcar el comienzo de una nueva ola de prosperidad. No ha sucedido.A fines del año pasado, Rouhani trató de cumplir sus promesas de transparencia publicando detalles del presupuesto nacional, pero la acción se le revirtió. Muchos iraníes se indignaron al saber que miles de millones de dólares iban a las fundaciones religiosas dirigidas por notables del régimen, además del enorme gasto gubernamental en las aventuras militares de Irán en Siria, Irak y el Líbano. Todo esto tiene lugar en el contexto de una economía en la que el desempleo juvenil real se estima en alrededor del 40 por ciento. Llama la atención que la cohorte actual de manifestantes parezca abrazar a muchos jóvenes de origen inferior o de clase trabajadora.Teniendo en cuenta todo esto, es fácil entender por qué el anuncio del gobierno de una serie de alzas en los precios de los productos básicos a finales de diciembre desencadenó una ira generalizada.En este caso, las preocupaciones de los manifestantes fueron casi de inmediato desde el precio de los huevos a las demandas de cambio de régimen. Y los manifestantes ciertamente no están hablando de promesas ilusorias de reforma. Sus lemas son sorprendentes: “Muerte al dictador” y “Los clérigos deberían perderse”. “¡Dejen Siria, piensen en nosotros!” “No queremos una República Islámica”. Vale la pena señalar, por cierto, que denunciar públicamente a Jamenei -como muchos manifestantes lo han hecho hasta ahora- es un crimen en Irán que está sujeto a duros castigos, que incluyen el encarcelamiento y la flagelación.Como era de esperar, las autoridades iraníes han intentado descartar los disturbios como el fruto de maquinaciones extranjeras.Pero todas estas cosas muestran precisamente por qué el sistema actual, como la antigua Unión Soviética, no puede permitir la reforma sin condenarse a colapsar.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.