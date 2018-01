Hay que desarmar a los abusadores domésticos

Vivir en Estados Unidos significa vivir entre las armas. Son parte de la mitología estadounidense y su posesión es protegida por la Constitución.La disponibilidad de armas proporciona una sensación de seguridad a quienes las tienen y de vulnerabilidad a las que no lo tienen. En ninguna parte es esta tensión más dura que en los hogares, donde se origina gran parte de su violencia letal.En 9 de los 10 tiroteos masivos más mortales en la historia moderna de Estados Unidos, los hombres armados tenían registros de amenazar, acosar o abusar físicamente de sus seres queridos. Un análisis realizado por el grupo de defensa Everytown for Gun Safety encontró que el 54 por ciento de los tiroteos en masa estaban relacionados con la violencia familiar. De hecho, la mayoría de los tiroteos masivos, que a menudo se definen como tiroteos de cuatro o más personas, son episodios de violencia doméstica.Es aquí, en los espacios entre maridos y esposas, novios y amantes, padres e hijos, que el gobierno debe mantener las armas fuera de las manos peligrosas. Es una responsabilidad que durante demasiado tiempo se ha descuidado, ya que incluso las leyes existentes no se aplican o tienen lagunas que las hacen ineficaces.El 18 de julio de 2016, policías en Sinking Spring, Pennsylvania, respondieron a una llamada al 911 de Megan Short. Cuando llegaron a su casa, ella les dijo que le tenía miedo a su esposo. Le dijeron que obtuviera una orden de protección. Ella dijo que lo haría.Al día siguiente, su esposo, Mark Short, acudió a un vendedor de armas con licencia y compró un revólver calibre .38 y balas. Mark Short fácilmente pasó el control de antecedentes federales para comprar su arma: no tenía convicciones previas, y su esposa no había solicitado una orden de restricción, que podría haberle impedido comprar o poseer un arma de fuego. No había nada que la policía pudiera hacer.Si Megan Short hubiera vivido en Oregón, Washington, California o Connecticut, la Policía o incluso su madre, preocupada por la seguridad de su familia, podrían haber pedido a un juez una orden de protección de riesgo extremo. Estas órdenes permiten que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y los familiares inmediatos soliciten al tribunal que prohíba temporalmente el acceso de una persona a armas de fuego al demostrar que es un peligro para sí mismo o para otros. Pero nadie podía hacer eso en nombre de Megan Short, y en lugar de buscar una orden ella misma, ella decidió escapar.El 6 de agosto, las mudanzas estaban en camino, y la madre de Megan Short y otros familiares esperaba en su nuevo departamento para ayudar a desempacar. Pero Mark Short recogió su pistola y disparó y mató a su esposa y a sus tres hijos, Lianna, de 8 años, Mark Jr., de 5 y Willow, de 2, todos todavía en pijama. Incluso mató al perro de la familia. Luego se suicidó.Los grupos encargados de hacer cumplir la ley ahora presionan por leyes de riesgo extremo en otros 20 estados. El Congreso podría unificar el mosaico de protecciones mediante la aprobación de la legislación nacional.En Connecticut, un estudio reciente encontró que durante un período de 14 años, las órdenes de protección contra el riesgo extremo impidieron que se suicidara por cada 10 a 20 armas de fuego incautadas. Estas órdenes podrían reducir no solo la violencia familiar, sino incluso disparos masivos en general. Por ejemplo, Aaron Alexis, el pistolero que mató a 12 personas en el Navy Yard de Washington en 2013, tuvo encuentros previos con la policía y buscó tratamiento para su enfermedad mental, pero nada le prohibió armarse.Las órdenes de protección contra riesgos extremos son parte de una lista de reformas de sentido común que el Congreso podría aprobar para reducir la violencia en el hogar, incluidas medidas para ampliar las prohibiciones de incluir novios, novias y otros miembros de la familia, y negar derechos de armas a los acosadores; prohibir la posesión de armas por parte de cualquier persona que haya emitido una orden de restricción temporal; para arreglar la base de datos de verificación de antecedentes instantánea nacional y mejorar la notificación cuando un socio falla una verificación de antecedentes; y, en última instancia, para quitarle las armas a personas que se sabe que son peligrosas para quienes están más cerca de ellos.Proteger a las familias, salvar vidas estadounidenses, es la vocación más importante del gobierno. O al menos debería serlo.

