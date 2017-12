Un año difícil para las industrias de tecnología y redes sociales termina de la misma manera que comenzó: con las firmas gigantes en las noticias por razones que deben alarmar a accionistas y usuarios.Apple respondió a demandas que alegaban que redujeron intencionalmente el rendimiento de los viejos iPhones para que la gente compre iPhones nuevos al anunciar que la compañía facilitaría el control de la batería de los iPhones y reduciría el precio de las baterías de reemplazo de 79 a 29 dólares para el iPhone 6 ó modelos más nuevos.Apple dijo que había disminuido la capacidad de respuesta de los teléfonos más antiguos, porque las baterías más antiguas corren un mayor riesgo de apagarse espontáneamente, lo que los expertos en tecnología dicen que tiene algún sentido, pero que puso a muchos usuarios de iPhone furiosos.El presidente del consejo de Apple, Tim Cook, negó cualquier intención nefasta: “Lo primero y más importante es que nunca hemos hecho, ni lo haremos jamás, para acortar intencionadamente la vida de ningún producto de Apple ni degradar la experiencia del usuario para impulsar las actualizaciones”, dijo.Esa afirmación está ciertamente abierta a dudas. Los clientes han sospechado durante años que los problemas de batería afectan el rendimiento, pero Apple esperó hasta esta semana para anunciar planes para actualizar iOS, su sistema operativo móvil, para que sea más fácil verificar el estado de la batería.En 2013 y 2014, The New York Times y The Huffington Post, respectivamente, tenían historias que cuestionaban por qué el rendimiento de los iPhones antiguos sufría, y Apple se mantuvo en silencio.El segundo gigante tecnológico con un nuevo dolor de cabeza es Facebook.Después de ser criticado por su papel principal en la propagación de propaganda durante la campaña presidencial, Facebook –junto con T-Mobile, Amazon, Verizon, UPS, Goldman Sachs, Cox Communications y docenas de otras compañías- está siendo demandado por usar anuncios de Facebook.Luego está las herramientas de focalización para excluir a los trabajadores mayores de las oportunidades laborales. La demanda por discriminación por edad, presentada por tres trabajadores y un sindicato, incluyó una captura de pantalla de un anuncio de trabajo de T-Mobile dirigido a usuarios de Facebook de 18 a 38 años de edad.Una historia sobre la orientación a Facebook fue publicada el 20 de diciembre por ProPublica y The New York Times.Un ejecutivo de Facebook defendió la práctica en una declaración publicada, comparándola con la compra de un anuncio en una revista que se sabe que tiene un determinado grupo demográfico. Pero cualquiera puede comprar una revista, mientras que los anuncios de Facebook tienen público exclusivo.Estos casos dan malas marcas a un sector que debería mejorar en el 2018, por el bien de todos.

