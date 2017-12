A pesar de Trump, Estados Unidos nunca se rindió

Finalmente, dejamos atrás un año atroz en el que nuestro presidente, nuestro líder (¿¡!?) estuvo muy por debajo de las expectativas aun más bajas, un año en el que los inmigrantes fueron tratados como una piñata, nuestro país dio la espalda al medio ambiente y nuestra imagen en el exterior cayó en picada. Pero a medida que el nuevo año amanece, hay motivos para el optimismo: nuestras instituciones y los valores básicos de nuestro país han demostrado ser extraordinariamente resistentes.Este resultado no estaba garantizado. Pero después de casi un año de Trump, las advertencias sobre el incipiente fascismo y las formas insidiosas en que un hombre fuerte puede llevarnos a la ruina ahora se sienten exageradas.Hay razones para el optimismo en el desempeño de los medios, los tribunales y, sí, incluso el Congreso dominado por los republicanos, que al menos en el nivel más básico todavía teme la ira del pueblo estadounidense.Y mientras Trump & Co. fueron a la guerra contra la prensa, nos pusimos manos a la obra para parafrasear al editor ejecutivo del Washington Post, Martin Baron. Sin ese trabajo, el público probablemente no se hubiera enterado de los contactos del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn con los rusos; la reunión de Donald Trump Jr. con un abogado ruso vendiendo “lodo” de Hillary Clinton, y los esfuerzos del presidente para engañar a la gente sobre el evento; la descripción de Trump del despedido Director del FBI James Comey como un “loco” en una reunión con funcionarios rusos en la que también divulgó información secreta. La lista continua.Los tribunales también han mantenido su posición institucional, no obstante, y tal vez en respuesta al demostrado desprecio de Trump por un poder judicial independiente.Las tres versiones de la orden de Trump para prohibir la entrada de ciudadanos de ciertas naciones de mayoría musulmanas han sido anuladas por los tribunales, aunque el Tribunal Supremo ha desacelerado la última para que tenga efecto mientras el litigio continúa.También lo fue su intento de negar el financiamiento federal a las llamadas ciudades santuario. También lo fue su esfuerzo cruel e ignorante por prohibir que las personas transgénero sirvieran en el ejército. También lo fue su intento de destruir el Obamacare, aunque sí logró hacerle daño.Todo esto podría ser efímero. El equilibrio ideológico de la Corte Suprema es precario, y el escaño que le fue negado a Barack Obama (y a su nominado Merrick Garland) y ocupado por el juez Neil Gorsuch será importante mucho después de que nos hayamos librado de Trump. En contraste con la incompetencia de Trump para dotar de personal al poder ejecutivo, y con la excepción de algunos nominados de la corte baja sin críticas, el equipo de Trump ha sido diligente en llenar las vacantes judiciales que el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell maniobró para dejarle.Pero un poder judicial infundido por Trump no siempre marcará el rumbo, ya que incluso los jueces y jueces conservadores tienen conciencia y buen conocimiento de la ley constitucional.Y hablando de separación de poderes, está el Congreso. Puede presionar el optimismo para considerar a los republicanos en el Congreso, con su factura de impuestos apresurada y aduladoras reverencias a Trump, como cualquier tipo de baluarte contra sus excesos.Sin embargo, hemos visto repetidos episodios de resistencia en el Congreso, lo suficiente como para marcar la diferencia, ya sea a candidatos judiciales manifiestamente no calificados o a esfuerzos malintencionados para desmantelar la ley de atención médica. Incluso este Congreso, incluso antes de los cambios que puede traer el 2018, ha seguido investigando los vínculos de Trump con Rusia y se rebelaría en cualquier intento de despedir al investigador especial Robert Mueller u obstruir su investigación, a pesar de las protestas actuales.No ha sido un buen año para Estados Unidos. De hecho, fue espantoso. Pero si Trump fue aún peor de lo que esperábamos, nuestro sistema, imperfecto y maltratado como estaba, resistió el ataque. Este es un momento terrible en la historia de nuestra nación, pero no es una sentencia de muerte. Estados Unidos sigue su curso.