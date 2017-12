Suena Trump desesperado al negar colusión con Rusia

Si repites una palabra una y otra vez, eventualmente la gente comienza a ignorarla. Eso es aparentemente lo que el presidente Donald Trump está haciendo con la palabra “colusión”. Dígalo con frecuencia, y tal vez perderá todo su significado.Esa es sólo una de las cosas que surgió en una extraña y perturbadora entrevista que realizó Trump en el Trump International Golf Club con Michael Schmidt del New York Times, aparentemente sin pensarlo y sin ayudantes para protegerlo.Como ya casi nos podemos esperar, cuando Trump habla extensamente sin un guión, se desliza hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la línea que divide lo cómico de lo aterrador, diciendo una mentira obvia tras otra, haciendo interminables digresiones que se vuelven una incomprensible ensalada de palabras, y en general sonando como alguien a punto de perder sus facultades.Pero hay una cosa que él tiene muy claro sobre querer que todos sepan: él y su campaña no se confabularon con Rusia durante 2016. De hecho, sin que se lo pidiera, volvió una y otra vez al tema, repitiendo la palabra “colusión” no menos de 23 veces.También dijo que hasta los demócratas admitieron, ya que no hubo colusión. Eso no es así. Algunos han dicho que todavía no tienen pruebas definitivas de que hubo una conspiración, pero ninguno ha proclamado a Trump exonerado de la manera en que lo reclama. Y la afirmación de Trump de que los demócratas fueron los que se aliaron con Rusia es simplemente absurda.Este es uno de esos momentos en los que se le recuerda que el presidente tiene a su disposición los recursos majestuosos del gobierno de Estados Unidos, pero prefiere enterarse de las noticias a través del programa “Fox & Friends” que parecer ser afín a él. Así que tal vez no sea sorprendente que él piense que puede convencer a Estados Unidos de su inocencia simplemente repitiendo las palabras “No hubo colusión” una y otra vez. Lo que es deslumbrantemente obvio es que Trump está muy, muy preocupado de que la gente pueda pensar que él y su campaña confabularon con los rusos.Eso no necesariamente significa que lo hicieron y está desesperado por encubrirlo. Pero ya sabemos que los funcionarios en su campaña (y en su propia familia) tuvieron contactos repetidos con representantes del gobierno ruso y otros relacionados con el gobierno ruso. Eso no está en duda. También sabemos que el tema de muchas de esas conversaciones fue si Rusia proporcionaría a la campaña de Trump información dañina sobre Hillary Clinton. La interpretación más generosa de esos contactos es que la gente de ambos lados estaba interesada en coludir, pero la operación nunca llegó a despegar.Hay cientos de preguntas que deben responderse antes de que todo termine (para tomar sólo una: si las conversaciones de Michael Flynn con el embajador ruso fueron rutinarias y apropiadas, ¿por qué sintió la necesidad de mentirle al FBI sobre ellas?).Lo que no sabemos es dónde el propio Trump encaja en esta imagen. Hasta el momento, el único punto en el que sabemos de su participación es que el presidente personalmente dictó la declaración engañosa que Donald Trump Jr. dio a conocer después de que se conociera la noticia de esa fatídica reunión que él, Jared Kushner y Paul Manafort tuvieron con un grupo de rusos.¿Pasaron todos los demás contactos que tuvo la campaña con Rusia sin el conocimiento de Trump? Podría tener. Él puede ser tan insistente que “No hubo colusión” porque él mismo es completamente inocente. También es posible que vea la cuestión de la colusión como su área de mayor peligro político y legal, que puede o no ser; en este momento hay más evidencia de que cometió una obstrucción a la justicia, que es una pregunta aparte.Pero hay algo importante que hay que tener en cuenta cuando interpretamos las palabras y acciones de Trump: para alguien que se cree un genio, le falta astucia. Sus mentiras son obvias y directas, claramente falsas en el momento en que salen de sus labios.Entonces, si suena como un patético asesino del programa de TV “Law & Order”, gritando “¡No conozco al hombre! ¡No estaba allí! ¡No lo hice!”, Y parece como si él pensara que si dice que es inocente una y otra vez, entonces le creerán. Eso es probablemente lo que está sucediendo. Pero tarde o temprano, descubriremos la verdad.