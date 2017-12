Las 10 peores cosas que Trump ha hecho en su primer año

En su primer año en el cargo, el presidente Trump ha hecho muchas cosas positivas. Trump debería estar celebrando un año de logros, pero en cambio su administración está sufriendo una hemorragia de apoyo público.Cuando él asumió el cargo, tenía un 45 por ciento de aprobación. Sin embargo, hoy, a pesar de los éxitos políticos nacionales y externos, el crecimiento económico superior al 3 por ciento y el desempleo en un mínimo de 17 años, su aprobación ha bajado 10 puntos al 35 por ciento, la más baja de cualquier presidente moderno en este momento en su administración. Si Trump quiere entender por qué, él puede reflexionar en esta lista de las 10 peores cosas que hizo en su primer año en el cargo:10– Él no ha hecho ningún esfuerzo en el bipartidismo. En vez de repetir el error de Obama, Trump debería haber llegado a todas partes. Tal vez la “Resistencia” se habría negado, pero Trump habría obtenido crédito por intentarlo.9– Ha pasado más tiempo atacando a los republicanos que a los demócratas.8– Él está empoderando a al-Qaeda en Siria. Al forjar una alianza de facto con Rusia e Irán para derrotar al Estado Islámico, Trump está empujando a los árabes sunitas a los brazos de Al Qaeda.7– Le está dando a Miranda los derechos sobre los terroristas capturados. Trump prometió comenzar a tratar nuevamente a los terroristas capturados como combatientes enemigos, pero en lugar de interrogatorios impulsados por la inteligencia y de enviar terroristas a la Bahía de Guantánamo, ha continuado el enfoque de justicia criminal de Obama hacia la detención terrorista.6– Él ha atacado al FBI y a la comunidad de inteligencia. Trump tiene razón al estar enojado por las filtraciones de conversaciones privadas con líderes extranjeros. Sin embargo, la gran mayoría de aquellos en el FBI, el Departamento de Justicia y la CIA son patriotas buenos, decentes y honorables que merecen el respeto del presidente.5– Sus tweets nocivos socavan su presidencia. Trump no comprende que el poder y la grandeza de la presidencia son mayores que cualquiera de las tácticas de boca abierta que lo llevaron a la oficina.4– Él despidió a James B. Comey. Si quería un cambio en el liderazgo del FBI, debería haberlo anunciado el día después de las elecciones.3– Ha descartado la interferencia rusa en las elecciones de 2016. Durante su viaje a Asia, Trump dijo que realmente cree cuando Vladimir Putin le dice que Rusia no interfirió en las elecciones del 2016. Esto es absurdo. El hecho de que un gobierno extranjero intente socavar nuestra democracia debería indignar a todos los estadounidenses, independientemente de su partido, incluido el presidente.2– Se paró junto a Roy Moore. Su aprobación de un presunto depredador sexual era moralmente indefendible y envió un mensaje a las mujeres de todo el mundo de que los republicanos no creen que las acusaciones creíbles de un hombre adulto abusando de adolescentes son descalificables. Y ese mensaje ha sido recibido.1– No ha condenado a la ultra derecha. Su respuesta de “muchos lados” a Charlottesville fue vergonzosa. Hay muchas cosas sobre la presidencia que son difíciles, pero condenar a los neonazis no es una de ellas.

