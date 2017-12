Bitcoin, una moneda poco confiable

¿Es el Bitcoin el dinero del futuro o una moda que va a pasar de moda?Si el Bitcoin demuestra, a largo plazo, que funciona como moneda y como un sistema de pago electrónico, entonces es probable que tenga un futuro brillante. Pero si resulta ser un invento que no tiene relevancia en la economía mundial, adiós, Bitcoin.Previamente, abordamos la cuestión de si Bitcoin iba a reemplazar los sistemas de pagos existentes, y concluimos que bueno, no, probablemente no. Entonces, hoy preguntamos si es plausible como moneda o como inversión.Entonces, ¿qué hay del Bitcoin como dinero? Esa es una pregunta complicada, porque el dinero es un concepto complicado, aunque nos parece simple cuando intercambiamos un billete de 5 dólares por un combo de hamburguesas y papas fritas. Pero los economistas coinciden ampliamente en dos funciones centrales del dinero: es un medio de intercambio y una reserva de valor.Un medio de intercambio significa que, bueno, la gente te dará cosas a cambio de eso. Y ya hay lugares donde las personas le darán bienes y servicios reales por su Bitcoin. Pero no hay muchos de ellos. Para que Bitcoin compita con las monedas mundiales, necesitará un lugar en el que pueda ingresar con confianza a la mayoría de las tiendas y esperar que le coticen un precio en Bitcoins. ¿Llegaremos allí?Si es un comerciante, ¿tomaría una moneda extremadamente volátil que, dentro de seis meses, podría comprarle un automóvil o quizás solamente un paquete de chicles? Seis horas pueden marcar una gran diferencia en el precio del Bitcoin.En general, a los comerciantes no les gusta aceptar pagos que valdrían radicalmente más o menos que el precio publicado de los bienes en el momento en que depositan el efectivo en su cuenta bancaria. Si lo aceptan, exigirán una prima para compensarlos por el riesgo. Lo que a su vez hará que Bitcoin sea menos atractivo para los consumidores.Muchas cosas que tratamos como valor son volátiles. Las acciones son volátiles. Los bonos son volátiles. El oro es volátil, pero durante mucho tiempo, el oro fue dinero en la mayor parte del mundo occidental. Sigue siendo la inversión preferida para muchas personas cuando las cosas comienzan a deteriorarse en su economía local.Pero en Occidente, donde está la mayor parte del dinero del mundo, ¿a cuántas personas les preocupa eso? La inflación es baja, el trabajo abunda y un buen producto o invento siempre vende. Además, y mucho más importante, la mayoría de las personas con ahorros ya no lo guardan en los bancos, donde es vulnerable al riesgo de inflación. Para la mayoría de los estadounidenses, su mayor activo es su casa, que está protegida contra la inflación porque también sube de precio. Las acciones en sus pensiones autodirigidas 401(k) ofrecen una cobertura de inflación similar. Los bonos son un riesgo mayor, pero ¿por qué quitaría su dinero de los bonos denominados en dólares y lo metería en activos volátiles y como Bitcoin?Mucha gente parece pensar que Bitcoin tiene otra función que les es atractiva: esconder su dinero del gobierno.Bitcoin tiene ventajas reales sobre el oro si, por ejemplo, intenta sacar su dinero de un país con límites estrictos para el envío de divisas al exterior. Es mucho más fácil esconder un disco USB que un camión lleno de lingotes de oro, o incluso una cuenta bancaria extranjera.Pero Bitcoin también tiene desventajas reales: una unidad USB es más fácil de robar, o perder, que un camión lleno de lingotes de oro. Además, el oro sí tiene usos reales: en joyería y en aplicaciones industriales, lo que significa que su valor nunca caerá a cero, como lo haría el Bitcoin. Y Bitcoin es más volátil que el oro, eso significa que nunca podrá medir con certeza el valor de sus ahorros.

