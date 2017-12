Crece aislamiento diplomático de Venezuela

Venezuela, que hace una década aspiraba a ser el eje de una nueva alianza diplomática y comercial de izquierda en América Latina, se encuentra cada vez más aislada.Recientemente las relaciones diplomáticas de Venezuela con Canadá y Brasil se han vuelto tensas, luego de una serie de enfrentamientos verbales originados por la decisión del gobierno venezolano de prohibir la participación de tres influyentes candidatos opositores en las elecciones presidenciales de 2018.Mientras el presidente Nicolás Maduro es visto como un déspota entre los países de la región, Venezuela se vuelve más dependiente de Rusia y China. Con sus grandes reservas de petróleo es probable que sea una apuesta atractiva, a largo plazo, para Moscú y Pekín, que han buscado ejercer una mayor influencia en América Latina."El creciente papel de Rusia es particularmente preocupante, dada su interferencia en las elecciones estadounidenses de 2016 y su aparente diseño para intervenir en la política regional”, dijo Juan González, ex funcionario del Departamento de Estado durante el gobierno de Obama.Las disputas con Canadá y Brasil ocurrieron mientras el gobierno venezolano criticaba a Todd D. Robinson, el nuevo encargado de asuntos diplomáticos de Washington en Caracas. Robinson, un funcionario de carrera del servicio exterior de Estados Unidos, y recientemente embajador en Guatemala, dijo en un video que “buscaría oportunidades para ayudar a devolverle la democracia y la prosperidad” a Venezuela.El jueves pasado, Delcy Rodríguez, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, reprendió a Robinson diciendo que “llegó con mal pie a Venezuela”.Durante el fin de semana, Rodríguez, quien también es ex ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, anunció que los principales diplomáticos de Canadá y Brasil habían sido designados personas no gratas. El anuncio se produjo luego de que ambos países criticaran la decisión del gobierno de Maduro de evitar que los partidos opositores compitan en las elecciones del próximo año.Canadá tomó medidas recíprocas el lunes, declarando que el principal diplomático venezolano en Ottawa sería expulsado.“Canadá no se mantendrá al margen mientras el gobierno de Venezuela le roba a su gente sus derechos democráticos y humanos fundamentales, y les niega el acceso a la asistencia humanitaria básica”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.Brasil dijo el martes que tenía la intención de expulsar a Gerardo Delgado, el principal diplomático de Venezuela en Brasilia.Las disputas diplomáticas se desarrollaron en medio del contexto de miseria económica imperante en Venezuela. Según las estadísticas publicadasrecientemente por la Asamblea Nacional, la inflación en noviembre fue casi del 57 por ciento, por encima del 50 por ciento que comúnmente se considera como el umbral de la hiperinflación.La profunda escasez de alimentos y medicinas, la falta de dinero en efectivo y el deterioro generalizado de los servicios públicos continúan empeorando día a día, impulsando un éxodo en oleadas.A medida que la región le da la espalda, y con su país al borde del incumplimiento con el pago de sus deudas, Maduro le ha hecho propuestas cada vez más entusiastas a Rusia y China.Durante una visita a Rusia en octubre, el líder venezolano le agradeció al presidente Vladimir Putin por “todo el apoyo, político y diplomático en los tiempos difíciles que estamos viviendo”.Al mes siguiente, Rusia le dio a Venezuela un respiro muy necesario al reestructurar una deuda de 3.1 mil millones de dólares.A principios de este mes, Maduro se reunió con Igor I. Sechin, director ejecutivo de la petrolera estatal rusa, Rosneft, para negociar nuevos proyectos que incluían el desarrollo de dos campos de gas en la plataforma continental venezolana.Mari Carmen Aponte, quien fue la principal diplomática para América Latina durante el gobierno de Obama, dijo que Maduro estaba negociando desde una posición de debilidad. China, dijo, tiene una gran tolerancia al riesgo y tiene una visión a largo plazo de las inversiones en países ricos en recursos naturales. Rusia, por otro lado, probablemente vea la vulnerabilidad de Maduro como una oportunidad de oro para obtener influencia sobre otro exportador de petróleo.“Maduro está esencialmente solo y no tiene los medios para sobrevivir sin aliados”, dijo Aponte. “Estos aliados lo saben y lo están manipulando muy efectivamente”.

