Lo positivo de la reforma fiscal: mejores salarios

¿Cómo es posible tener la tasa de desempleo más baja en 17 años mientras que las medidas de crecimiento salarial todavía se mantienen en torno al 2 o 3 por ciento?La respuesta parece ser que los empleadores se aferraban al pensamiento del mercado laboral de la era de la crisis, incluso frente a un mercado laboral ajustado. Si la reforma tributaria ayuda a cambiar este pensamiento, 2018 podría ser un detonante el próximo año para el crecimiento de los salarios de los trabajadores.Bajos generacionales en la tasa de desempleo y niveles de solicitudes iniciales de desempleo. Tasas de oferta de trabajo en niveles récord. Confianza del consumidor en un máximo de 17 años. Máximos récord en el impulso del mercado de trabajo. Bajas récord en personas que mencionan problemas económicos como una preocupación principal. Los empleadores se quejan de la escasez de mano de obra. Precios de acciones y ganancias corporativas en niveles récord. Entonces, ¿qué pasa?La dinámica que hace que el mercado laboral sea especial es que involucra percepciones arbitrarias.Aunque el mercado laboral, como cualquier otro mercado, está sujeto a cambios de precios basados en la oferta y la demanda, también existe la realidad de que las personas que contratan trabajadores y les pagan generalmente son sus superiores en una jerarquía corporativa. "Trabajas para mí y deberías estar agradecido por la oportunidad" puede ser un poderoso factor psicológico en las negociaciones salariales, especialmente después de un ambiente prolongado en el que los trabajadores han tenido poco poder de negociación. Incluso en un mercado laboral ajustado, un empleador puede decidir: "Sólo vamos a ofrecer salarios en un cierto nivel, y si la gente no está dispuesta a trabajar por ese salario, ni modo".La firma de personal Robert Half International habló sobre esto en su teleconferencia de resultados del tercer trimestre. El 24 de octubre, el presidente de la empresa dijo: "Parece haber una cierta desconexión entre lo que los clientes están dispuestos a pagar y el estado del 'pool' de candidatos a trabajos, la oferta y la demanda".A veces, toma tiempo para que la psicología de los empleadores se ponga al día con las cambiantes condiciones del mercado.Vimos esto inmediatamente después de las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre. Apenas unos días después de las elecciones, la confianza económica entre los empresarios identificados como republicanos aumentó. Si el entorno económico había cambiado o no era discutible, pero no se podía argumentar que la psicología entre los participantes partidistas del mercado sí.Así que uno no puede evitar ser cínico cuando una lista de grandes compañías, luego de la reforma tributaria que aprobó el Congreso la semana pasada, anunció una combinación de aumentos salariales y bonificaciones únicas para los trabajadores.Los republicanos y los partidarios del proyecto de ley de impuestos señalarán que los anuncios muestran que este proyecto de ley en particular conducirá a una mayor creación de empleo y un mayor salario para los trabajadores. Los escépticos dirían que iba a suceder de todos modos debido al mercado laboral.En el 2017, hemos visto un entorno sólido y continuo para el crecimiento global, las ganancias corporativas, el rendimiento del mercado accionario, la creación de empleo y la confianza del consumidor. Sabemos que a nivel nacional, el aumento en la confianza económica entre los republicanos se produjo debido a las elecciones presidenciales.¿La elección de Trump "causó" algo de eso, o los republicanos finalmente se despertaron después del día de las elecciones a la realidad que cualquier observador neutral habría visto si estuvieran siguiendo la economía con sus lentes partidistas?De la misma manera, tal vez tomó el paso de la reforma tributaria para finalmente lograr que los empleadores acepten el entorno del mercado laboral como lo que es hoy, y no lo que era en el 2010, luego de la Gran Recesión.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.