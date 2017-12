Hay que desarmar a los agresores domésticos

El gobernador Scott Walker de Wisconsin defiende el derecho a portar armas al grado que recientemente firmó una ley para permitir que los menores porten armas de fuego.Sin embargo, Walker también ha restringido el acceso a armas de fuego para un grupo de residentes de Wisconsin. Al decir que quería que su estado "hiciera mejor para proteger a las víctimas y posibles víctimas del abuso doméstico", firmó una ley hace tres años que exige que las personas colocadas bajo órdenes de restricción entreguen las armas que poseen. La ley también faculta el decomiso de armas.Walker salvó vidas: los estados que recogen armas de personas bajo órdenes de restricción por violencia doméstica tienen una tasa un 22 por ciento más baja de homicidios de compañeros íntimos por arma que aquellos que no lo hacen, según un estudio de la Universidad Estatal de Michigan publicado el mes pasado. Y los asesinatos de testigos, a menudo policías, niños u otros miembros de la familia, comúnmente se derivan de estos homicidios. Según un estudio de 2014, el veinte por ciento de las personas asesinadas en homicidios relacionados con la violencia doméstica no son en sí mismas compañeros íntimos de los asesinos.Sin embargo, Wisconsin es uno de los únicos 17 estados, además del Distrito de Columbia, que ha promulgado esta medida de sentido común. Este vacío en la seguridad pública podría ser llenado fácilmente por el gobierno federal. Pero eso requeriría que los líderes del Congreso dejaran de lado su temor a que cualquier restricción a las armas de fuego se vea afectada por el absolutismo sin sentido que define cada vez más a la Asociación Nacional del Rifle. Incluso los fuertes defensores de los derechos de armas deberían reconocer cuán sensato es mantener las armas fuera de las manos de las personas que se ha encontrado que representan un peligro.Los legisladores en Wisconsin ciertamente entendieron eso. Ambas cámaras estatales respaldaron el proyecto de ley de renuncia a armas con apoyo bipartidista; el lobby de las armas, después de algunas negociaciones secretas, decidió no pesar.Dado todo lo que se sabe sobre la conexión entre violencia familiar y tiroteos masivos, si el Congreso quiere hacer que las familias estadounidenses sean más seguras, se endurecerá la ley federal para exigir que las personas convictas de violencia doméstica o acoso, o bajo una orden de restricción, entreguen sus armas de fuego.Es simplemente incorrecto pensar que los votantes conservadores no respaldarán las protecciones para las víctimas de la violencia doméstica: se han promulgado leyes de abandono de armas con amplio apoyo en estados rurales conservadores como Dakota del Norte y Tennessee, junto con estados como Pensilvania y Colorado.Los legisladores pragmáticos en ambos partidos deberían trabajar juntos para defenderlo.Sin embargo, más desafíos radican en la aplicación, no en la legislación. En muchos estados, la cuestión de si quitarle las armas al abusador queda en manos del juez en cada caso. Eso puede conducir a resultados desiguales, dependiendo de las opiniones políticas o la capacitación de los jueces.También es difícil determinar si un abusador tiene armas de fuego. Estados Unidos no tiene una base de datos nacional que enumere a los propietarios de armas o incluso a los arrestados por posesión de armas, por lo que cada jurisdicción debe hacer la mejor diligencia debida posible. Algunos, incluido Wisconsin, han tenido éxito simplemente preguntando a las víctimas y a los propios abusadores.En el 2014, los legisladores del estado de Washington aprobaron por unanimidad un proyecto de ley que exige que las personas bajo órdenes de restricción de renuncien a sus armas. No pasó mucho. Para 2016, los funcionarios del Condado de King, donde Seattle es el municipio más grande, se preguntaban por qué. Lo que encontraron fue que, a pesar de que cada semana se registraban más de 30 casos nuevos de violencia doméstica ante sus tribunales civiles, pocos delincuentes estaban entregando armas de fuego. De hecho, en 2016, de 875 personas ordenadas en el Tribunal Superior del Condado de King a renunciar a sus armas, solo 52 entregaron hasta 124 armas en total.King County intentó un nuevo enfoque, uno que identificaba a los abusadores de alto riesgo y los desarmaba. En los procesos judiciales civiles, los administradores de casos dedicados comenzaron a presentar pruebas de que los abusadores tenían armas de fuego. En una casa, una víctima alertó al tribunal sobre 27 armas de fuego y 8 mil cartuchos pertenecientes a un hombre que afirmó haber entregado las únicas dos armas que poseía. En los casos en que los fiscales y la policía creían que un abusador estaba mintiendo y escondiendo armas, buscaron una orden de registro y fueron a buscar armas.En los primeros seis días, las agencias de aplicación de la ley recuperaron el 20 por ciento de todas las armas de fuego que se recolectaron en todo el año 2015 en King County. Ese éxito continuó en el otoño, y desde el 1 de julio hasta el 13 de octubre, se recolectaron más armas de fuego que en todo 2016 y el doble que en 2015. King County duplicará el personal para este esfuerzo en 2018.Muestra lo que se puede hacer cuando los jueces y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asumen la responsabilidad de cumplir con las leyes de seguridad de armas sensatas que cuentan con un amplio respaldo.

