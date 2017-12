La resistencia vive, no todo está perdido aún en EU

Muchos de nosotros entramos en 2017 esperando lo peor. Y de muchas maneras, lo peor es lo que tenemos.Donald Trump ha sido tan horrible como cabría esperar; él continúa, día tras día, para probarse a sí mismo completamente incapacitado para el cargo, moral e intelectualmente. Y el Partido Republicano resulta ser aún peor de lo que uno podría haber esperado. En este punto, evidentemente está compuesto completamente por amigos cínicos, dispuestos a vender todos los principios, y cada fragmento de su propia dignidad, siempre que sus donantes reciban grandes recortes de impuestos.Mientras tanto, los medios conservadores han renunciado a la pretensión de hacer reportajes reales, y se han convertido en órganos flagrantes de la propaganda del partido gobernante.Sin embargo, estoy terminando este año con un sentimiento de esperanza, porque decenas de millones de estadounidenses han sabido enfrentar el reto.Lo que hemos visto es la aparición de una resistencia altamente indignada y activa. Esa resistencia se hizo visible literalmente el día después de que Trump asumió el cargo, con las grandes marchas de mujeres que tuvieron lugar el 21 de enero, empequeñeciendo a las finas multitudes en la inauguración.La resistencia continuó con las multitudes del ayuntamiento que enfrentaron a los legisladores republicanos mientras intentaban derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Y en caso de que alguien se pregunte si la multitud vocal anti Trump y la votación negativa de Trump se traduciría en acción política, una serie de elecciones especiales - en Virginia y en Alabama- han despejado esas dudas.Seamos claros: Estados Unidos tal como lo conocemos todavía está en peligro de extinción. Los republicanos todavía controlan el poder federal, y nunca en el curso de la historia de nuestra nación hemos sido gobernados por personas menos confiables.Han respaldado a Trump mientras usa su cargo para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, mientras fomenta el odio racial, mientras intenta una purga a cámara lenta del Departamento de Justicia y el FBI.De hecho, ha habido una dinámica extraña en los últimos meses: cuanto peor se ve Trump, más se vinculan los republicanos con él. Uno podría haber esperado derrotas electorales recientes para darle a los moderados republicanos un poco más de fuerza. En cambio, senadores como John McCain y Susan Collins, que ganaron elogios generalizados por oponerse a la derogación de Obamacare durante el verano, aprobaron dócilmente una reforma fiscal injusta y monstruosa.Entonces no podemos contar con las conciencias de los republicanos para protegernos. En particular, debemos ser realistas sobre los resultados probables de la investigación de Robert Mueller. Es probable que, sin importar qué descubra Mueller y sin importar lo que Trump haga, incluso si resulta ser culpable de una flagrante obstrucción de la justicia, las mayorías republicanas en el Congreso respaldarán a su presidente y continuarán cantando sus alabanzas.En otras palabras, mientras los republicanos controlen el Congreso, el equilibrio constitucional es, en términos reales, letra muerta.Entonces, le corresponderá al pueblo estadounidense frenar esto. Es posible que nuevamente tengan que hacerse oír en las calles, pero sin duda tendrán que hacer sentir su peso en las urnas.Va a tomar una larga lucha volver a ser la nación que se supone que debemos ser. Sin embargo, me siento mucho más optimista que hace un año. Estados Unidos aún no está perdido. La resistencia está viva.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.