¿Cómo puedes ser cristiano sin querer a los pobres?

La minúscula ciudad galilea en la que José y María pasaron sus vidas y criaron a su hijo Jesús era ampliamente menospreciado. "¿Puede algo bueno venir de Nazaret?", Preguntó un discípulo cuando oyó de dónde era el Mesías. Algunos estudiosos postulan que este fue un dicho popular en el primer siglo. En cualquier caso, Nazaret estaba al margen del Imperio Romano. Roma no construyó caminos allí hasta el siglo segundo. Jesús vino de un remanso de un remanso.Los Evangelios nos dicen poco sobre María, aparte de decir que ella era una joven, una virgen. La vida de las mujeres en el primer siglo de Nazaret fue difícil: llena principalmente de trabajo.Pero la vida en Nazaret fue difícil para todos, no solo para las mujeres. La esperanza de vida estaba en los 30s. Los que llegaron a los 60 eran raros. En "Piedra y estiércol, grasa y sudor", un estudio de la vida cotidiana judía en Nazaret, el profesor Jodi Magness señala que tendemos a ver la vida de la Sagrada Familia a través de una "lente altamente desinfectada". La basura y las aguas residuales eran tirados afuera, en los callejones. Magness describe las condiciones en Galilea como "inmundas, malolientes e insalubres".Joseph se describe en los Evangelios como un tekton, una palabra que también abre una ventana a la vida temprana de Jesús, ya que siguió a su padre adoptivo en su profesión. Los tektons generalmente se consideraban de bajo rango, social y económicamente, porque la mayoría no poseía un terreno. Probablemente fue una vida dura, construyendo puertas y mesas, pero también excavando acequias y construyendo muros. Hoy en día, muchos estudiosos traducen tekton no como carpintero, sino como jornalero o "mil usos".Puede ser incómodo aceptar este estado de clase baja en las narraciones del Evangelio. Cuando Jesús revela su identidad divina en Marcos, el primer Evangelio, la gente dice: "¿No es este el tekton?". Escribiendo unas décadas más tarde, Mateo transfiere la etiqueta al padre adoptivo de Jesús: "¿No es este el hijo del tekton? "La gente pregunta. Finalmente, en Lucas y Juan, escritos aún más tarde, todos los vestigios de la ocupación anterior de Jesús desaparecen de la pregunta: "¿No es este el hijo de José?"Jesús trabajó como tekton de aproximadamente los 12 a los 30 años. Se han dedicado 18 años de su vida a este arduo trabajo, seis veces más que su ministerio público como predicador y sanador.Debemos tener en cuenta que nuestras tarjetas de Navidad están muy lejos de la realidad de la existencia de la Sagrada Familia. Debemos recordar que Jesús, María y José asemejarían más a los refugiados sirios pobres en las noticias de hoy en día que los actores bien alimentados (y generalmente blancos) que los interpretan en las películas. Debemos recordar que Jesús entró en una vida de simplicidad, anonimato y pobreza.Debemos recordar que él, muy probablemente, era pobre.Dios pudo haber ingresado al mundo en cualquier lugar o familia. Dios podría haberse convertido en humano en una gran familia gobernante en Judea. Dios pudo haber ingresado a la humanidad en una familia adinerada de Galilea, tal vez como hijo de un erudito bien viajado y leído. Más al punto, Dios podría haber elegido nacer en la dinastía romana, en línea para convertirse en emperador, para ejercer y demostrar el máximo poder.En cambio, Dios eligió ingresar a una familia encabezada por un hombre con una profesión simple, casado con una mujer que, desde el exterior, no era muy diferente a las otras mujeres pobres de su ciudad.¿Es una sorpresa, entonces, que Jesús sintiera una compasión tan intensa por los pobres y marginados? ¿Que constantemente le pedía a sus discípulos que se preocupen por los pobres, los enfermos, los olvidados, los extraños? Él era una de estas personas, y vivió entre ellos durante 30 años antes de que comenzara su ministerio público.Los cristianos tienden a ver los mandamientos de Jesús para cuidar a los pobres como divinos. Y lo fueron. Pero también vinieron de su experiencia humana. Es increíble ver personas que sienten que pueden ser cristianas sin preocuparse por los pobres. Jesús no solo nos ordenó hacer esto, sino que también Jesús fue de esta clase.Cuando Dios eligió unirse a nosotros, se unió a nosotros en Nazaret, para asegurarse de que no olvidemos a estos seres humanos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.