La epidemia que acorta las vidas estadounidenses

La historia de la vida moderna ha sido una de personas que disfrutan de una mejor salud y de una vida más larga. En Estados Unidos, la esperanza de vida al nacer ha aumentado casi todos los años en el último medio siglo, pasando de menos de 70 años en 1963 a casi 79 años en 2014. Pero el progreso que alguna vez pareció automático se ha detenido. El año pasado, por segundo año consecutivo, la esperanza de vida disminuyó.Esto no se debe a un aumento en los ataques al corazón entre los jubilados. De hecho, la esperanza de vida a los 65 años aumentó un poco en 2016.La disminución general se debe a un aumento en la tasa de mortalidad entre los jóvenes. En el grupo de edad de 15-24 años, la mortalidad aumentó en casi un 8 por ciento; entre los 25-34, aumentó en más del 10 por ciento. Sólo entre las personas mayores disminuyó la tasa de mortalidad.¿Que está pasando? Más que nada, el aumento es atribuible a una epidemia de muertes por sobredosis de drogas. El año pasado, 63 mil 632 personas murieron de esta manera, en comparación con 16 mil 849 en 1999. El número de muertes superó el número de estadounidenses que murieron por accidentes automovilísticos y homicidios con armas combinadas.Más de 3 de cada 4 muertes por sobredosis involucraron opioides. Los analgésicos recetados y la heroína representan la mayoría, pero la droga más nueva y letal es el fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína. Las muertes relacionadas con este y otros opiáceos sintéticos (excluida la metadona) se duplicaron con creces el año pasado, hasta 19 mil 413.Las sobredosis de drogas ahora han eclipsado la epidemia del SIDA en su apogeo. En octubre, el presidente Donald Trump declaró el problema como una emergencia de salud pública. Poco después, una comisión de la Casa Blanca presidida por el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, publicó un informe recomendando docenas de cambios, que incluyen dar a los estados más margen en el uso de fondos federales, endurecer la regulación de la prescripción de opiáceos y ampliar el tratamiento asistido metadona y buprenorfina.Como es, casi el 90 por ciento de los que necesitan esta terapia no tienen. El tratamiento sería especialmente útil entre los infractores de drogas de bajo nivel, que podrían ser desviados del encarcelamiento, y entre los reclusos, que son propensos a morir de sobredosis cuando vuelven a usar opioides después de meses o años tras las rejas.Un esfuerzo serio costaría dinero. “Diría que vas a ver que este presidente inicialmente solicita miles de millones de dólares para lidiar con esto”, predijo Christie. Pero Trump aún no lo ha hecho.Otra opción: ampliar los programas que brindan jeringas limpias a los consumidores de drogas, un método que se ha demostrado eficaz para combatir la propagación del VIH.Como gobernador de Indiana, Mike Pence suspendió la prohibición estatal de los programas de intercambio de jeringas para un condado que sufría un brote de propagación del VIH a través del consumo de drogas.Una aplicación de la ley más enérgica puede ayudar, pero también puede tener efectos secundarios no deseados. El fentanilo se ha diseminado en parte porque es tan fuerte y fácil de hacer en los laboratorios, lo que induce a los vendedores ilícitos a mezclarlo con heroína. Pero debido a su potencia, los usuarios involuntarios pueden fácilmente sufrir una sobredosis. Y las dosis habituales de naloxona, que se usa para revertir las sobredosis, no siempre son suficientes para salvar a alguien con fentanilo.Reclamar a las compañías farmacéuticas por su papel en el uso ampliado de opioides no es una ruta prometedora. El jueves, cinco condados suburbanos de Chicago entablaron una demanda acusando a los fabricantes de productos farmacéuticos de “marcado agresivo y fraudulento de analgésicos opiáceos recetados”, haciéndose eco de litigios anteriores contra la industria tabacalera.Es probable que los tribunales se nieguen, dado que los medicamentos, los médicos y las farmacias están sujetos a una amplia regulación. A diferencia de los cigarrillos, estos medicamentos tienen usos importantes y un valor considerable para los pacientes que sufren.Lo más importante para cambiar el rumbo es que los gobiernos de todos los niveles reconozcan el alcance y la gravedad de la epidemia, y pronto. Para las decenas de miles de estadounidenses en riesgo de morir por sobredosis de drogas el próximo año, el tiempo se acaba.

