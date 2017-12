Republicanos tratan a Puerto Rico como si fuera otro país

El presidente Trump se adjudicó un puntaje de 10 sobre 10 hace dos meses por su respuesta al huracán María, que niveló a Puerto Rico.La semana pasada, aprendimos la verdad. Mil 65 puertorriqueños más murieron en septiembre y octubre de este año que en años anteriores, casi con certeza muertes relacionadas con tormentas, según el Centro de Periodismo de Investigación. Cuando todo esté contado, la destrucción en Puerto Rico estará a la par con lo que Trump considera “una verdadera catástrofe como Katrina”, que mató a unos mil 800.Increíblemente, una gran parte de la isla permanece sin electricidad, tres meses después de la tormenta. Se informó la semana pasada que el poder puede no ser restaurado por completo hasta mayo. Los puertorriqueños, ciudadanos estadounidenses, aún esperan lonas y techos provisionales para protegerlos después de que se destruyera un número incalculable de viviendas.Un nuevo informe de Refugees International dijo: “Miles de personas todavía carecen de acceso sostenible a agua potable y electricidad, y lugares secos y seguros para dormir”. El grupo criticó el “proceso de asistencia burocrático y opaco” de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias por dejar a los sobrevivientes con “enormes desafíos”.Esto, en Estados Unidos, en 2017. ¿Diez de cada diez, señor presidente?En octubre, cuando Trump arrojaba “bellos, suaves” rollos de toallas de papel a los puertorriqueños, ofreció espléndidas promesas de ayuda y dijo que los prestamistas de Wall Street iban a “despedirse” de la deuda de 72 billones de dólares de Puerto Rico. Pero la deuda no fue cancelada, y la ayuda de socorro en casos de desastre ha sido inadecuada y poco sistemática. Ahora, Trump y los republicanos del Congreso están golpeando a Puerto Rico con una catástrofe adicional provocada por el hombre.El proyecto de ley GOP, que Trump celebró la semana pasada, trata a Puerto Rico como un país extranjero, imponiendo un impuesto del 12.5 por ciento sobre los ingresos que las empresas reciben de la propiedad intelectual, un gran golpe para su sector farmacéutico y de dispositivos médicos. En lugar de darle a Puerto Rico un tratamiento impositivo especial, que necesita con urgencia, Trump y sus aliados en el Congreso le dieron a los empleadores una poderosa razón para cambiar de trabajo fuera de la isla.Puede reconocer este patrón, incluso si no le importa Puerto Rico y el sufrimiento de los más de 3 millones de estadounidenses allí. Trump entra con deslumbramiento y autogratitud, prometiendo grandes cosas por venir. Luego, cuando las cámaras están apagadas, llega el colapso silencioso.Casi un millón de puertorriqueños de bajos ingresos corren el riesgo de perder la atención médica a principios de año porque el programa de Medicaid del territorio pronto no podrá pagar a los proveedores. La ley federal restringe los reembolsos de Medicaid para Puerto Rico a no más del 20 por ciento, aproximadamente una cuarta parte de lo que obtendría si fuera un estado.Los líderes de Puerto Rico han pedido unos miles de millones de dólares para evitar esta última crisis, pero la solicitud no recibió respuesta, ya que el Congreso se apresuró a completar el recorte de impuestos.El gobernador (demócrata) de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, cometió un error tonto en octubre cuando, apelando a la vanidad de Trump, elogió la respuesta del presidente a los huracanes. Eso le dio cobertura a Trump para no hacer nada por Puerto Rico. Ahora Rosselló aparentemente se dio cuenta de su error y, en una entrevista con Político la semana pasada, prometió movilizar a los más de 5 millones de puertorriqueños que viven en el territorio continental de Estados Unidos. Eso incluye cientos de miles de ciudadanos estadounidenses que huyen de Puerto Rico desde María.Son elegibles para votar, en 2018 y 2020. Se sospecha que podrían adjudicar a Trump algo menos que el 10 de cada 10 que él mismo otorga.

