Asistentes prejuician investigación de Mueller sobre Rusia

En los últimos días, el sonido de las críticas dirigidas contra Robert Mueller y el subprocurador general Rod Rosenstein se ha vuelto ensordecedor. Continúo creyendo en el honor y la integridad de ambos hombres, a quienes no sólo conozco bien, sino que también sirvieron conmigo durante un período de años. Pero ni el asesor especial ni el fiscal general adjunto han sido bien atendidos por personal clave. Por el contrario, las recientes revelaciones de un sesgo profundamente arraigado en contra del presidente Donald Trump dentro del personal de Mueller requieren tanto una reevaluación rigurosa del enfoque del poder ejecutivo como un restablecimiento fundamental.Entiendo las preocupaciones articuladas por los aliados del presidente acerca del sesgo político. A lo largo de mi servicio como asesor independiente de Whitewater durante los años de Clinton, mis colegas y yo fuimos marcados continuamente como republicanos partidarios, parte de la “gran conspiración de la derecha” de Hillary Clinton.En verdad, mis colegas fueron políticamente mixtos. Un número votó por Bill Clinton en 1992, y nunca pregunté sobre la afiliación partidista. Pero lo que se ha revelado hasta ahora implica la integridad de todo el proceso. Lamentablemente, en estos tiempos partidistas, Mueller ha elegido mal al contar con asesores sénior inteligentes pero profundamente politizados.Las revelaciones en cascada del sesgo anti-Trump deberían detener a todos los observadores imparciales. La aparición de prejuicios inspirados políticamente de los investigadores y fiscales que ejercen el poder se ha apoderado de la conciencia pública. Las llamadas se escuchan cada vez más para el nombramiento de otro asesor especial. Otras voces sugieren crear un puesto ad hoc y temporal dentro del Departamento de Justicia para examinar el panorama de las acciones de Justicia-FBI en los eventos caóticos de la Campaña 2016, incluidas las conexiones reveladas recientemente con el infame expediente Fusion GPS.¿Qué hacer? Desde mi punto de vista, la respuesta no radica en nombrar más consejos especiales o ungir a un asesor interno interno.Primero, me uno a mi amigo Alan Dershowitz para denunciar la gran dependencia en el sistema de justicia penal. Necesitamos avanzar hacia la despenalización de la política presidencial, confiando en cambio en políticas básicas y medidas legales, como leyes de divulgación y antisoborno.Segundo, en cuanto a los procesos, la experiencia de Mueller nos recuerda que cualquier asesor especial, incluso un veterano de Vietnam con un historial impecable de servicio en la administración de justicia, tarde o temprano estará sujeto a ataques fulminantes y de erosión de la confianza. De la misma manera, cualquier asesor superior contará con un amplio mandato para examinar el manejo por parte del FBI de la investigación de Hillary Clinton y el inicio de la investigación de Trump.Entre otros impedimentos para realizar el trabajo de búsqueda de la verdad, un abogado especial o un abogado superior tendrían que establecer una oficina, proteger al personal y, de otro modo, crear lo que sería, de hecho, una operación de puesta en marcha. Eso lleva tiempo.Considerando todo, la estructura básica del gobierno sugiere la mejor manera de avanzar en nuestro sistema de separación de poderes. Es hora de que la rama del Artículo I, la legislatura, intensifique y lleve a cabo de manera más efectiva su papel histórico de supervisión de la búsqueda de la verdad.Específicamente, es hora de considerar el nombramiento de un Comité Selecto bipartidista, preferiblemente en el Senado, con miembros respetados y altamente experimentados elegidos por la mayoría y los líderes minoritarios. Este es el modelo de Watergate. El mandato del Comité Selecto sería amplio: examinar todas las cuestiones relacionadas con la interferencia rusa en la campaña presidencial de 2016 y abrir las audiencias en la mayor medida posible.(Starr fue investigador especial de los casos Whitewater y Monica Lewinsky durante la administración de Bill Clinton).

