Deberán republicanos asumir culpa por aumento en seguros

El presidente Donald Trump fanfarroneó que revocó la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA u Obamacare) el miércoles, al anular la cláusula de mandato de seguro médico como parte de la reforma fiscal republicana.Pero al rechazar una disposición importante de la ACA, los republicanos ahora han asumido la responsabilidad del consiguiente aumento de las primas de seguros para millones de familias de clase media a partir del próximo año. La Oficina Presupuestaria del Congreso no partidista estima que las primas aumentarán un 10 por ciento casi inmediatamente.A muchas personas no les gustaba que los amenazaran con una multa por no tener seguro. Eso ya no existe en 2019. Pero incluso esas personas entienden la lógica del mandato individual: las personas sanas necesitan comprar un seguro para que el costo de los seguros se mantenga bajo para todos. Aun así, el mandato, que exigía a los estadounidenses comprar un seguro o pagar una multa, nunca fue popular. El propio presidente Obama lo impuso de mala gana, sólo porque sabía que debe haber un mecanismo para forzar una mayor participación y reducir los costos de todos.Las primas aumentarán, particularmente en áreas rurales o estados con mayores tasas de personas sin seguro que no expandieron Medicaid.En otras palabras, a muchos votantes republicanos se les pedirá que paguen el precio. Cuando aumenten las primas de seguro para estas familias de ingresos bajos y moderados, no sólo ellos, sino los gobiernos estatales pagarán la factura.En un sentido más amplio, la victoria retórica de los republicanos de eliminar el mandato individual hará que la ACA, que es cada vez más popular, sea aún más popular. El mandato individual era el único aspecto de la ley que no gozaba de un amplio apoyo entre el público.Los otros componentes de la ley, proteger las condiciones preexistentes, poner fin a los límites de por vida, garantizar que ciertos beneficios, como la quimioterapia y la salud mental estén cubiertos por la ley, gozan de gran popularidad.Una ley más popular será un objetivo más desafiante para derogar. Y ya el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, con una mayoría más estrecha después de la pérdida de un escaño republicano en el Senado por la derrota de Roy Moore en Alabama, admitió que la derogación del Obamacare será más difícil que nunca.El aumento en las primas de seguros y la carga en algunos estados para subsidiar la pérdida de personas sanas de los intercambios de seguros es un daño a las familias de clase media que los republicanos deben deshacer rápidamente.A principios del próximo año, deben buscar soluciones que reduzcan las primas y aumenten la competencia. También deberían considerar una opción presentada por los senadores demócratas Tim Kaine de Virginia y Michael Bennet de Colorado para permitir a los estadounidenses en áreas donde no hay suficiente competencia utilizar el Medicare, el seguro para los jubilados. Esto impulsará la competencia y reducirá las primas.El período de inscripción de ACA recientemente finalizado atrajo inesperadamente altas cifras a pesar de los innumerables esfuerzos para disminuirlo.La eliminación del mandato individual no alterará la realidad de cobertura para millones de personas puede tener el resultado de blindar y asegurar la permanencia del sistema que conocemos como Obamacare.