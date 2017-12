Se niega Congreso a hacer lo correcto por la salud infantil

Mientras los legisladores republicanos celebran la aprobación de un proyecto de ley que enriquecerá a los estadounidenses más ricos, muchas familias de bajos ingresos se enfrentan a la posibilidad real de que sus hijos pierdan pronto su seguro de salud, porque al Congreso no les importó renovar los fondos para ello.El Programa de Seguro de Salud para Niños ha contado con el respaldo bipartidista desde su creación en 1997. Cubre a cerca de nueve millones de niños de familias que no son acaudaladas por la imaginación pero que ganan demasiado para calificar para Medicaid.En el pasado, el programa era típicamente reautorizado por cinco años con poca controversia. No esta vez. Los líderes republicanos en el Congreso no han querido o no pueden hacer que CHIP, como se conoce el programa, sea una prioridad ya que los fondos cayeron hace casi tres meses. La situación ha empeorado tanto que las familias con niños pequeños que se benefician del programa visitaron el Capitolio esta semana para pedirle a los legisladores que financien CHIP. Esto ha obligado a los gobiernos estatales, que manejan el programa, a luchar. Esta semana, los funcionarios de Alabama dijeron que retirarían la cobertura de 7 mil niños y congelarían el programa a los nuevos inscritos en el Día de Año Nuevo.Ese estado tendría que finalizar su programa, que atiende a 84 mil niños en total, el 1 de febrero. Virginia les dijo a los padres de 68 mil niños que su programa podría finalizar el 31 de enero. Connecticut, Colorado y otros estados han emitido advertencias similares. En total, 16 estados se quedarán sin fondos de CHIP a fines de enero, y otros 21 se quedarán sin dinero para fines de marzo, según la Kaiser Family Foundation.Los legisladores republicanos dicen que eventualmente lograrán volver a autorizar CHIP. Primero, sin embargo, insisten en que los demócratas deben aceptar recortar otros gastos para compensar parte del costo del programa. Por ejemplo, han propuesto elevar las primas de Medicare a los jubilados adinerados y recortar el gasto en programas de salud pública creados por la Ley de Asistencia Asequible. Los demócratas se han opuesto con razón a tales demandas, especialmente dado que los republicanos aprobaron un proyecto de ley que beneficiará principalmente a las corporaciones y las familias más ricas del país, y sumará más de 1.4 billones de dólares al déficit federal en los próximos 10 años. Por el contrario, CHIP cuesta sólo 14 mil millones de dólares al año, ó 140 mil millones o más en una década.Esto es muy claro: muchos niños pueden perder el acceso a la atención médica si el Congreso no actúa pronto. Los estados no tienen los medios para sufragar el costo total de CHIP. Mientras que algunas familias que confían en el programa podrían obtener seguro para sus hijos a través de un empleador o de los mercados de seguros creados por A.C.A., muchos niños terminarán perdiendo cobertura. CHIP es gratis o cuesta mucho menos que un seguro privado según el ingreso familiar y el estado.Dos legisladores republicanos, los senadores Lamar Alexander y Susan Collins, señalaron el miércoles que el Congreso no financiará CHIP hasta principios del próximo año. Ahora se espera que los legisladores se vayan de la ciudad después de que aprueben otra extensión a corto plazo de la mayor factura de gastos necesaria para evitar el cierre del gobierno.El presidente Trump y sus colegas republicanos estaban desesperados por aprobar un proyecto de ley de impuestos para Navidad, pero parecen indiferentes ante el trabajo más urgente e importante de garantizar que los niños puedan obtener la atención médica que necesitan. Eso será todo un legado.