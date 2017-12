Catorce cosas buenas que sucedieron en 2017

Muchos de nosotros descubrimos que 2017 es un año estresante, pero las noticias no fueron del todo malas. En el espíritu de la temporada, decidimos saludar a 14 cosas buenas que sucedieron en 2017.1– Tanto el mundo como las economías de Estados Unidos siguieron creciendo, continuando con una de las expansiones económicas más sostenidas de la historia tras el colapso financiero de 2008. La economía mundial creció alrededor de un 3 por ciento, su tasa más alta desde 2011, según las Naciones Unidas. La tasa de crecimiento de Estados Unidos. Parece ser un 2.3 por ciento más alto de lo previsto.2– Con la ayuda de miles de tropas de los Estados Unidos, el “califato” del Estado Islámico fue derrotado y destruido. Esto, por supuesto, no terminó con la amenaza del terrorismo islamista en general ni específicamente del Estado Islámico. Pero quitarle su base territorial eliminó una potente herramienta de reclutamiento y frenó algunos de los abusos más horrendos contra los derechos humanos que tienen lugar en cualquier lugar.3– Las mujeres que habían sido hostigadas y agredidas en el lugar de trabajo se pusieron de pie y hablaron, y en muchos casos fueron escuchadas y creídas. ¿Fue esto el heraldo del cambio genuino? Tal vez. Al menos ha comenzado una conversación seria sobre nuevas leyes y otras reformas.4– Hablando de eso… Roy Moore, candidato republicano en el estado hiper-republicano de Alabama, perdió una elección especial para el Senado de Estados Unidos. Merecía perder por muchas razones, pero ninguna más convincente que las acusaciones contra él de atacar a adolescentes cuando tenía 30 años. Las mujeres hablaron valientemente, y ellas también fueron escuchadas.5– El Príncipe Harry de Gran Bretaña está comprometido con Meghan Markle. Ella es divorciada, birracial y estadounidense, cualquiera de los cuales habría sido suficiente para descartarla para la familia real británica no hace mucho tiempo. Entonces, esto es a la vez una historia de amor y un signo de creciente tolerancia en una institución ligada a la tradición.6– Este mes, Australia se convirtió en el país número 25 en lograr la igualdad matrimonial, y ambas cámaras de la legislatura votaron abrumadoramente a su favor luego de una encuesta voluntaria por correo que mostró un claro apoyo público. Las parejas del mismo sexo también podrán contraer matrimonio en Austria en enero de 2019, de acuerdo con un fallo judicial allí.7– En los Estados Unidos, también, los tribunales desempeñaron un papel alentador, mostrando su independencia y voluntad de enfrentarse a la administración Trump cuando emitió órdenes cuestionables: la prohibición de viajar, la prohibición poco meditada de las personas transgénero que sirven en el ejército, el intento de desembolsar las llamadas ciudades santuario.8– Mattel presentó una Barbie deportiva que usaba el hijab, siguiendo el modelo del esgrimista olímpico Ibtihaj Muhammad. La Sra. Muhammad, la primera mujer musulmana estadounidense en ganar una medalla olímpica, dijo que no había ninguna Barbie que se pareciera a ella cuando crecía y que espera que la muñeca inspire a otras niñas a “abrazar lo que las hace únicas”.9– Los huracanes Irma, Harvey y María causaron una terrible devastación en todo el Caribe, en Florida y en Texas, pero también inspiraron asombrosos actos de heroísmo, generosidad y buena vecindad. Un caso: el famoso chef nacido en España José Andrés ayudó a organizar una red de cocinas y proveedores que sirvieron más de 3 millones de comidas a puertorriqueños que en muchos casos se sentían solos y abandonados.10– El centrista independiente francés Emmanuel Macron derrotó rotundamente a la ultraderecha y antiinmigrante Marine Le Pen para presidente en mayo. Tras los triunfos de Brexit y Donald Trump en 2016, una victoria para el Frente Nacional de la Sra. Le Pen, con su historia antisemita y teñida de nazismo, habría dado un impulso a las fuerzas del fanatismo en todo el oeste. La victoria del Sr. Macron, tras una derrota similar en la extrema derecha de los Países Bajos, tuvo el efecto contrario.11– La tasa de embarazos en adolescentes siguió disminuyendo, como se informó en junio de este año. Cayó un 9 por ciento en 2016 respecto del año anterior y ha bajado un 67 por ciento desde 1991. Un médico le dijo a CNN que este es un resultado “fenomenal” porque sabemos que la gran mayoría de los nacimientos entre adolescentes no son intencionales, y la salud y la educación los resultados en promedio son mucho mejores para los hijos de madres mayores e intencionadas.12– Las mujeres en Arabia Saudita obtuvieron permiso para conducir desde junio. Sí, un pequeño progreso en el siglo XXI, pero progreso. ¡También próximamente a Riad: cines!13– La Affordable Care Act, un esfuerzo fallido pero enormemente importante para garantizar que todos los estadounidenses tengan acceso a la atención médica, sobrevivió a innumerables intentos de asesinato por parte de la administración Trump y los líderes republicanos en el Congreso, y millones de estadounidenses regresaron a Obamacare exchanges para comprar un seguro el año que viene. La ACA sigue en peligro cuando comience 2018, pero también goza de un creciente apoyo de los estadounidenses.14– Se avanzó en el objetivo perseguido y elusivo de la terapia génica: la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó un tratamiento pionero en diciembre en el que se inyecta un gen saludable para reemplazar copias defectuosas del gen en pacientes con un tipo de ceguera hereditaria . A principios de año, se aprobó un tipo diferente de terapia genética para un tratamiento pionero de la leucemia infantil.

