La crisis venezolana se agravará en 2018

Como la mayoría de ustedes, yo pensaba que la crisis económica de Venezuela difícilmente podria ser peor, porque hubo una contracción económica del 12 por ciento en 2017, con una tasa de inflación del 700 por ciento y una escasez generalizada de alimentos y medicinas. Sin embargo, hay nuevos datos que muestran que la situación va a empeorar aún más en 2018.“Eso significa que, si se materializan estos pronósticos, la economía de Venezuela al cierre de 2018 va a ser menos de la mitad de lo que era hace cuatro o cinco años”, me dijo Werner. “Habrá una contracción acumulada de casi el 50 por ciento”.Agregó que, “obviamente, la profundización de los problemas económicos va a dar lugar a todavía mayores caídas de los estándares de vida, a mayores problemas de salud, a más epidemias y a más migración a los países vecinos”, así como a “mayores demandas de la sociedad para corregir esos problemas”.Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y uno de los principales referentes económicos de la región, me dijo que si bien algunos países en el pasado han sido capaces de superar la hiperinflación, actualmente “no se anticipa una voluntad política” en el país para emprender reformas económicas estructurales. Como resultado, es probable que la inflación “siga creciendo como una bola de nieve”, agregó.Es difícil saber por cuánto tiempo el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, podrá controlar un país con hiperinflación. En algunos países que cayeron en la hiperinflación, como Argentina en 1989, hubo disturbios en las calles que forzaron la renuncia del entonces presidente Raúl Alfonsín.Pero en otros casos, como la hiperinflación de Zimbabue en 2007, el gobierno siguió imprimiendo dinero y añadiendo ceros a su moneda durante más de un año, hasta que decidió adoptar el dólar estadounidense como moneda en 2008. Eso ayudó al dictador de Zimbabwe, Robert Mugabe, a quedarse en el poder durante nueve años más, hasta que se vio obligado a renunciar el mes pasado.Sin embargo, pocos esperan que Maduro, que se ufana de ser antiestadounidense, adopte la moneda de los Estados Unidos. En días recientes, Maduro anunció la creación de una criptomoneda llamada Petro, pero la gran mayoría de los economistas no la toman en serio.Lo más probable es que el empeoramiento de la situación económica resultará en que muchos más venezolanos abandonarán el país, y tal vez se desencadene una crisis migratoria regional. Más de 2 millones de venezolanos ya se fueron a Colombia, Brasil, Panamá y Estados Unidos desde 1999, y millones más podrían seguir sus pasos.Puede que el propio Maduro esté alentando una migración masiva, como sucedió en Cuba, para quedarse con una masa de gente empobrecida y dependiente de los subsidios de alimentos de su régimen. Su represión de las recientes protestas opositoras –que dejaron más de 150 muertos este año– y su creciente totalitarismo podrían indicar esa intención.Si los líderes latinoamericanos no intensifican su presión sobre Maduro para permitir elecciones libres con autoridades electorales independientes y observadores extranjeros creíbles, pronto tendrán un problema de refugiados venezolanos mucho mayor que el actual en sus puertas. Porque, salvo un milagro, la hiperinflación solo hará empeorar las cosas en 2018.La razón es que Venezuela ha entrado en una nueva etapa de declive económico: la hiperinflación. Si bien el país ha tenido las tasas de inflación más altas del mundo en los últimos años, técnicamente hasta ahora no había llegado a la hiperinflación, que es cuando los precios suben más de 50 por ciento por mes.Venezuela cruzó ese umbral en las últimas semanas, según varios de los principales economistas internacionales. Cuando los países llegan a la hiperinflación, el dinero pierde sentido, porque nadie sabe cuál es el precio de los bienes y servicios, y la economía se ve sumida en un caos total.Alejandro Werner, jefe del departamento latinoamericano del Fondo Monetario Internacional, me alertó sobre el hecho de que “por primera vez, la economía venezolana ha entrado en territorio hiperinflacionario a fines de 2017”. El FMI pronostica que habrá una tasa de inflación acumulada de casi 2 mil 400 por ciento en 2018, con una disminución en el producto interno bruto del país de más del 10 por ciento.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.