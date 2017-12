Para la mayoría de las personas, la Navidad es una época de compras apresuradas y a veces angustiadas de regalos, árboles decorados, luces, comidas, etc. También es una época en la que surge un simpático viejito gordo y risueño, de barba y cabellos blancos, vestido con gorra, saco y pantalones rojos y botas negras, que supuestamente vive en el Polo Norte, que en la Navidad vuela en un trineo arrastrado por ocho venados para meterse por las chimeneas de las casas y llevar regalos a los niños.Esto es lo que el mundo actual considera lo que es la Navidad. Lamentablemente el mundo, cada vez más alejado de Dios, ha convertido la Navidad en una ocasión consumista. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad?, ¿y quién era el verdadero Santa Claus?La Navidad o Natividad (“nacimiento”) es la celebración del nacimiento de Jesucristo en Belén, que es el hecho más trascendente de la historia humana. Dios envió a su único hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvar a todos los humanos (Juan 3, 16 - 17). Así, de todos los regalos de Navidad, el nacimiento de Jesús es el regalo más espléndido que Dios haya dado a la humanidad.El origen de la Navidad surge desde el inicio de la Biblia—el Génesis—cuando, después de haber expulsado a Adán y Eva del Jardín del Paraíso por haberlo desobedecido, Dios prometió enviar a un redentor (Gen. 3, 15) para salvar al mundo de las consecuencias del pecado de Adán y Eva (“pecado original” Gen. 2, 17), así como de todos los pecados cometidos por los humanos posteriormente. La espera del salvador o “mesías” (del hebreo “MJaschiach” que significa “ungido”) abarca todo el Antiguo Testamento. El profeta Isaías lo menciona explícitamente cuando asevera “ved aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le podrá por nombre “Emanuel”, que significa “Dios con nosotros” (Is. 7, 14).La espera llegó a su fin con el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué fue Jesucristo el mesías esperado? Con respecto a esto debemos mencionar primeramente que, como algunas personas pensaban equivocadamente, Jesucristo no fue un líder político que vendría a liberar a los pueblos oprimidos por yugos tiránicos terrestres. Esta idea surgíó de un mal entendimiento del concepto de “mesías”. El mesías prometido por Dios es un mesías espiritual que vino al mundo a liberar a la humanidad de los yugos del pecado y el demonio. Y esto lo hizo sufriendo y muriendo en la cruz. La teología católica enseña que, por tratarse de los pecados cometidos contra Dios—ser infinito—ningún ser humano—ser finito—podría repararlo. Sólo un Dios hecho hombre—Jesucristo—podría hacerlo. Y lo hizo.Expliquemos un poco más el concepto de la unión de Dios con el hombre. Como lo asevera la teología católica, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Como Dios Jesucristo curó enfermos, resucitó muertos, restauró la vista a ciegos y expulsó demonios. Pero la prueba definitiva de su divinidad fueron su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Como hombre, Jesucristo vivió una vida enteramente humana: trabajó para ganarse la vida, padeció hambre, sed, fatiga, tristeza, gozos y sufrimientos como todo ser humano. Como dice la teología católica, “Jesucristo participó en todo de la naturaleza humana, menos en el pecado”.Pasando al tema de Santa Claus, el nombre real de este personaje es “San Nicolás de Bari”, conocido también como “San Nicolás de Mira”. Nació en Patara, Turquía, y falleció en Mira, ciudad del mismo país el 6 de diciembre de 345. Después de su fallecimiento, sus restos fueron trasladados a la ciudad de Bari en Italia, donde actualmente se encuentran. Sus padres eran sumamente ricos, y cuando ellos murieron Nicolás heredó una inmensa fortuna que repartíó totalmente a los pobres. Fue ordenado sacerdote, y posteriormente fue obispo de Mira en Turquía.San Nicolás fue un gran amigo de los niños, a quienes repartía dulces y regalos en las fiestas decembrinas. Y después de su muerte, en su fiesta (6 de diciembre) se continuó con esta costumbre, y prácticamente esa fecha marcó la iniciación de las festividades navideñas.El nombre “Santa Claus” surgió de su nombre alemán “Sant Nikolaus” que, en los países de habla inglesa se contrajo a “Sant’ ni K’laus, es decir Santa Claus.Esperamos que con esta aportación el lector haya adquirido una mejor idea de lo que es la verdadera Navidad, y el verdadero Santa Claus.

