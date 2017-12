No hay que romantizar a la 'clase media trabajadora'

Cuando escuchas el término "clase trabajadora", ¿qué palabra te viene a la mente?Si piensas "blanco", como en "la clase trabajadora blanca", conoces el estereotipo.Desde la elección de Donald Trump a la presidencia, un millón de informes, encuestas y análisis de noticias han analizado si los votantes blancos de la clase trabajadora lo eligieron por su ansiedad de ser desplazados cultural y laboralmente por personas de color.El efecto neto ha sido crear la ilusión de que todas las personas en la llamada clase trabajadora son, por default, blancas.Eso no es cierto.Según un nuevo informe del Center for American Progress, "Para algunos, incluido el presidente Trump durante su campaña, la 'clase trabajadora' se ha convertido en taquigrafía para los trabajadores blancos en las industrias productoras de bienes de fabricación, construcción y minería. En realidad, la clase trabajadora de EU, definida para este análisis como participantes en la fuerza de trabajo con un título universitario de menos de cuatro años, es más diversa que nunca y crece cada vez más".Alex Rowell, el autor del informe, dice que aunque los legisladores hablan sobre el trabajo industrial cuando se refieren a la clase trabajadora, "nunca ha constituido la mayoría de los trabajos de la clase trabajadora de los EU".Los trabajos industriales alcanzaron su punto máximo en 1960, cuando representaban el 37 por ciento de los puestos de la clase trabajadora. Pero estos trabajos han estado en declive durante años, y comenzaron a desaparecer aún más rápido después de 1980. Por lo tanto, durante casi cuatro décadas, la clase trabajadora se ha dedicado principalmente a la industria de servicios: hoy, 76 por ciento, contra 21 por ciento que trabajan en fabricación, construcción y minería.La clase trabajadora también es menos blanca de lo que solía ser. Hace 75 años, según el Center for American Progress, la proporción de blancos en la clase trabajadora era el 64 por ciento de la población adulta en general. Pero hoy en día, la marea demográfica que ha invadido el país ha cambiado la faz de la mano de obra, lo que no está tan claro es si alguien se verá involucrado en volver a enmarcar a la clase trabajadora para reflejar con precisión su diversidad.Podría decirse que la derecha populista tiene un gran interés en valorizar a los hombres blancos y semimíticos que trabajan en las granjas, la manufactura o la construcción. No hay duda de que la narración de que pierden prestigio en sus comunidades es un grito de guerra eficaz para un liderazgo nacional fuerte centrado en garantizar que aquellos sin títulos universitarios tengan un trabajo digno para hacer.Sin embargo, ¿la verdad de una clase trabajadora más diversa abre la puerta a más (y más agresivas) quejas de que los no-blancos están "tomando" trabajos de gente blanca?La única forma en que la clase trabajadora podrá evitar ser caricaturizada, simplificada en exceso o dada por hecha es que sus miembros hablen por sí mismos en lugar de permitir que académicos, expertos y políticos hablen por ellos.

