El caballo de Troya en la reforma fiscal

Los republicanos del Congreso finalmente lo han logrado: tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron la legislación fiscal. El proyecto de ley ahora se dirige al escritorio del presidente Trump para su firma.La mayoría de las disecciones del plan se han centrado, por razones obvias, en la forma en que cambia nuestro pago de impuestos. El Tax Policy Center descubrió que en los primeros años la mayoría de las personas recibiría un recorte de impuestos, aunque los mayores recortes están reservados para los más ricos. Para el año 2027, los estadounidenses de bajos y medianos ingresos no obtendrían ningún beneficio ni pagarían más impuestos.Pero este proyecto de ley también sirve como una configuración para recortes pronunciados del gobierno. Los programas de Medicare, el seguro contra inundaciones y los cupones de alimentos estarán en riesgo en el momento en que se seque la firma del presidente Trump. Algunas reducciones serían infligidas automáticamente. Otros, los republicanos buscarán con una justificación práctica: el vacío de ingresos creado por su propia legislación.¿Qué se cortaría? Algunos programas, como la Seguridad Social y los beneficios de desempleo están a salvo. Pero muchos otros están seriamente expuestos. Si bien hay límites sobre cuánto se reduciría Medicare, se reduciría en 25 billones.El resto de los 111 billones debería provenir de otros programas gubernamentales obligatorios, y debido a que la mayoría no tiene protección, se verían reducidos a apenas fondos o nada en absoluto. Eso incluye subvenciones en bloque para cosas como Meals on Wheels, ayuda agrícola como el fondo de seguro de cosechas, el programa de Asistencia temporal para familias necesitadas y el Programa nacional de seguro contra inundaciones.Algunas de las reducciones serían enormes: el Fondo de Víctimas de Delitos del Departamento de Justicia, que otorga dinero a los estados para ayudar a las víctimas con gastos médicos y asesoramiento, enfrenta un recorte de 13.5 billones de dólares. El programa Mujeres, bebés y niños (WIC) que proporciona alimentos a madres de bajos ingresos y que se reduciría en 1 millón.Algunos recortes probablemente harían enojar a Trump tanto como a cualquier otra persona. La protección fronteriza enfrentaría un recorte potencial de 1.3 billones. El Servicio de Inmigración y Aduanas se reduciría en 318 millones. La protección contra el fraude a la visa H-1B se reduciría en 45 millones.Todo esto sucede sin que el Congreso levante otro dedo. Los líderes republicanos Mitch McConnell y Paul Ryan han afirmado que algunos recortes no sucederán porque el Congreso los suspenderá. Pero eso requiere la ayuda de los demócratas, que han sido completamente excluidos de la reforma fiscal y pueden tener poco interés en la cooperación.El Departamento del Tesoro publicó un documento de una página sobre la versión aprobada por el Senado que decía que sería pagado por el crecimiento económico. Pero el análisis raído solo pudo llegar a esa conclusión al suponer que el Congreso aprobará otra legislación conocida como la Ley de Infraestructura, que fomentaría el gasto en las carreteras con participación de la iniciativa privada.Todos los análisis no partidistas dicen lo contrario. Y si estos modelos son correctos y el proyecto de ley se suma al déficit, los republicanos ya han dicho que su opción será reducir aún más el gasto público.Jeb Hensarling, republicano de Texas, ha insistido en que el costo del impuesto será cubierto por el crecimiento económico. Pero, le dijo a Bloomberg, "si no, como republicano, la respuesta sería menos gastos, no más impuestos".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.