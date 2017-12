Elecciones de 2018, desafío demócrata

La historia reciente de Ed O'Keefe y David Weigel en el Washington Post sobre la división dentro del Partido Demócrata hace un punto importante: "(Desde) la inmigración a la reforma bancaria a los impuestos al acoso sexual, muchos en el partido dicen que no tiene un mensaje para difundir en todo el país".En mi opinión, el Partido Demócrata carece de una agenda política afirmativa. Como resultado, los demócratas en la Cámara de Representantes y los candidatos demócratas de todo el mundo se están moviendo hacia la izquierda. En particular, los Demócratas de la Cámara piden cada vez más la destitución del presidente Donald Trump, mientras que sus homólogos del Senado piden su renuncia. Parece que la sacudida hacia la izquierda que inició el senador Bernie Sanders (I-Vt)., ha cobrado vida propia y está fuera de control.El último esfuerzo de los demócratas por tener algo positivo para ofrecer a los votantes fue un fracaso cómico. ¿Alguien siquiera recuerda cuándo la líder de la minoría de la Cámara, Nancy Pelosi, demócrata de California, lanzó su campaña "A Better Deal" (Un mejor acuerdo) en julio? A pesar de los esfuerzos para actualizar el sitio web de la plataforma, parece que Pelosi esencialmente lo ha abandonado por completo. La palabra "apagado" ni siquiera comienza a capturar su falta de rendimiento.Sin embargo, después de ocho años de bajo crecimiento desalentador y debilitante, Trump y los republicanos en el Congreso han tenido un impacto positivo en la economía. Las previsiones para los próximos meses parecen buenas, la confianza del consumidor ha subido, la derogación de la neutralidad de la red devolverá el capitalismo a internet, los avances bursátiles están contribuyendo al "efecto riqueza", las empresas ven que la guerra contra la regulación apenas ha comenzado y, con la reforma tributaria al borde, los directores ejecutivos y los empresarios de todo el país saben que en todo Washington se ha consolidado un ambiente pro empresarial.Si bien el proceso asociado con la formación de la factura fiscal no ha sido especialmente halagador o bien comunicado, nada de eso importará si produce un impulso a la economía. Los votantes se preocupan por el crecimiento del empleo, mejores salarios y sentir el impulso económico, no cómo se formula la ley fiscal.Normalmente sería absurdo tomar los titulares de hoy y extrapolar a las próximas elecciones. Pero creo que la credibilidad democrática de la calle y el entusiasmo de la izquierda se medirán en términos de cuán pro-acusación es un candidato. Los demócratas que quieran salir de la manada el año que viene o creer que tendrán que defenderse contra un desafío primario de la izquierda se han dado cuenta de que cuanto más estridentes sean para pedir la destitución de Trump, más fuertes serán los aplausos de sus votantes principales.Vale la pena señalar que el 75 por ciento de los demócratas encuestados por Public Policy Polling en octubre apoyan el enjuiciamiento de Trump. No pasará nada antes de noviembre para reducir ese número, y la necesidad de una razón remotamente sensata para destituir a Trump se perderá cuando los demócratas lleguen el próximo otoño. Los demócratas quieren la cabeza de Trump en bandeja. Tendrán que ser a favor de la acusación o correr el riesgo de ser vistos dentro de su propio partido como arrastrando los pies y detrás de la base.Ya, 58 Demócratas de la Cámara, o el 30 por ciento de su asamblea, han votado favorablemente en una moción para destituir a Trump. Y eso fue después de que Pelosi y Sanders advirtieron explícitamente contra votar a favor de la acusación. A partir del viernes pasado, ocho senadores demócratas también habían pedido la renuncia de Trump.En pocas palabras, podríamos dirigirnos a una elección de mitad de período definida por el llamado de los demócratas para destituir a Trump de su cargo y el éxito de los republicanos en la creación de una economía buena y en crecimiento. La acusación contra una economía vibrante es un contraste tan bueno entre republicanos y demócratas que el Partido Republicano podría esperar. Pero es difícil imaginar que Trump se convierta en el símbolo de una economía estadounidense resurgente. En cambio, es más probable que haga ruido, tuitee indiscriminadamente y distraiga la atención de los mensajes del Partido Republicano. Con Trump, siempre es un paso adelante, cuatro pasos hacia atrás.Aún así, correr solo basado en la acusación va a ser riesgoso para los demócratas. Si lo único que los demócratas ofrecen el próximo año es una convocatoria para la destitución de Trump y las acusaciones habituales de maltrato a viudas y huérfanos por parte del Partido Republicano, entonces los republicanos tendrán la posibilidad de combatir la ola que se está formando y minimizar las pérdidas.

