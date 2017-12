La nueva religión de América: el evangelicalismo de Fox

Para escuchar a la derecha cristiana contarlo el presidente Trump debería ser un candidato para la santidad, es decir, si los evangélicos creyeran en los santos."Nunca en mi vida hemos tenido un presidente de Estados Unidos dispuesto a tomar una postura tan fuerte y abierta para la fe cristiana como Donald Trump", tuiteó Franklin Graham, el hijo del evangelista Billy Graham.El pastor de Dallas, Robert Jeffress, ve una mano divina trabajando: "Dios intervino en nuestra elección y puso a Donald Trump en la Oficina Oval por un gran propósito".Testimonios como este confunden a los críticos que etiquetan a las figuras evangélicas conservadoras como el señor Graham y el señor Jeffress de hipócritas por abrazar a un hombre que es más o menos la encarnación humana de la pregunta "¿Qué no haría Jesús?".Pero lo que esos críticos no reconocen es que la forma de política nacionalista, hostigadora y terrorista practicada con entusiasmo por Trump y Roy Moore en Alabama es fundamental para una nueva corriente del evangelismo estadounidense.Esta cosmovisión religiosa emergente, llamémoslo "evangelicalismo de Fox", se predica desde los púlpitos de medios de comunicación conservadores como Fox News. Imbuye prácticas seculares como comprar regalos con significado religioso y declara algo sagrado tan mundano y profano como la cultura de las armas.Los periodistas y académicos han pasado décadas examinando la influencia de la religión conservadora en la política estadounidense, pero en gran medida nos perdimos el impacto que la política conservadora estaba teniendo en la religión misma.Como evangelista y periodista progresista que cubre la religión, soy tan culpable como cualquiera de no darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Seguimos preguntando cómo los evangélicos conservadores blancos podrían apoyar al señor Trump, quien goza de una retórica divisiva y maneja sólo el más mínimo barniz de religiosidad. Pero ese nunca fue el problema. Los evangélicos de Fox no apoyan a Trump a pesar de sus creencias.Considere la llamada Guerra de Navidad, que el presidente ha hecho una cruzada de mascotas.El señor Trump ha estado compartiendo felicitaciones navideñas desde octubre, mucho antes de que las decoraciones aparecieran en la mayoría de las tiendas, cuando la multitud del Values Voter Summit lo ovacionó por declarar: "¡Estamos diciendo 'Feliz Navidad' otra vez!" Pasó noviembre y diciembre dando vueltas de victoria, diciendo a las multitudes en los mítines políticos en Utah y Florida que "la Navidad había vuelto, mejor y más grande que nunca".Cada uno de los predecesores de Trump declaró "Feliz Navidad" también, incluido Barack Obama, cuyo mensaje en la ceremonia de presentación del árbol de Navidad del año pasado fue prácticamente indistinguible de la de Trump.Sin embargo, lo que le importa a los evangélicos de Fox no es que Trump celebre laNavidad, sino que se autoproclame defensor de las vacaciones cristianas.Desde el principio, la Guerra de Navidad fue una causa de Fox News, introducida por el llamado libro del 2005 de John Gibson, un ex presentador de la cadena de noticias y promocionado anualmente por Bill O'Reilly.Pero nunca fue realmente un argumento religioso. O'Reilly y su compañía no estaban ocupados en la defensa de la creencia del nacimiento de Cristo de parte de una virgen o la preocupación porque la celebración del nacimiento de Cristo se había vuelto demasiado comercializada.

