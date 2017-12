Izquierda podría ayudar a más demócratas en 2018

A una semana desde la sorprendente elección de Doug Jones al Senado, el mundo político todavía está procesando el impacto de ver a la Alabama carmesí transformarse en color azul intenso.Para los progresistas, hubo justicia poética para un reconocido abogado de derechos civiles que procesó al Ku Klux Klan derrotando a un intolerante y presunto abusador de niños, a quien le ayudaron a ganar un grupo de mujeres afroamericanas altamente motivadas que movilizaron votantes en sus comunidades.Jones ahora ocupará una oficina anteriormente ocupada por el Fiscal General Jeff Sessions, así como Edmund Pettus, el general confederado y el gran dragón KKK cuyo nombre todavía desfigura el puente de Selma donde los manifestantes de los derechos civiles fueron golpeados sangrientamente en 1965.Más allá de su poder simbólico, el triunfo de Jones tiene un significado estratégico para los demócratas en el 2018. De hecho, aunque el partido se benefició de la creceiente desaprobación del presidente Trump y de la lista de escándalos del nominado republicano Roy Moore, Jones no podría haber ganado la contienda sin críticas elecciones realizadas a lo largo de la campaña.En primer lugar, el resultado pudo haber sido diferente sin el compromiso de los grupos activistas de registrar votantes afroamericanos y garantizar su capacidad para emitir un voto.Alabama, por supuesto, ha estado en el centro de la batalla por los derechos de voto durante más de 50 años, desde la marcha de Selma a Montgomery a la decisión de Shelby County vs. Holder, que anuló disposiciones claves de la Ley de Derechos Electorales.En 2015, los funcionarios republicanos siguieron la implementación de una ley estricta de identificación de votantes al tratar de cerrar 31 oficinas de licencias de conducir en todo el estado. (Después de una reacción nacional, las oficinas se reabrieron "con un horario muy limitado").Si Moore hubiera prevalecido, los esfuerzos constantes de los republicanos para reprimir el voto negro podrían haber sido el factor decisivo. Sin embargo, estos obstáculos no disuadieron a los activistas de hacer un esfuerzo concertado para registrar a tantos votantes elegibles como fuera posible, con un énfasis en los delincuentes y aquellos en riesgo de ser privados de sus derechos por los requisitos de identificación del estado.Un esfuerzo particularmente notable fue dirigido por el pastor Kenneth Glasgow, presidente de The Ordinary People Society (TOPS) que registró a miles de personas con condenas por delitos graves, que obtuvieron elegibilidad a través de una ley firmada en mayo.En segundo lugar, las elecciones demostraron claramente el valor de realizar inversiones reales en operaciones de base y esfuerzos de movilización. Después de todo, aunque el derecho fundamental al voto es sagrado, solo hace una diferencia tangible cuando las personas están motivadas para ir a las urnas.Además de TOPS, grupos activistas basados en la fe, incluidos Black Church PAC y Faith in Action Alabama, llevaron a cabo actividades de alcance masivo en las iglesias de afroamericanos de todo el estado.WOKE Vote movilizó a los estudiantes en universidades. BlackPAC, Black Voters Matter y los capítulos locales de NAACP llamaron colectivamente a cientos de miles de puertas.Estos esfuerzos son una gran parte de la razón por la cual las encuestas encontraron que los votantes afroamericanos, que votaron en 96 por ciento a favor de Jones, representaron aproximadamente el 29 por ciento del electorado, igual o mayor que cualquiera de las victorias del presidente Barack Obama.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.