Sacar dinero del casino climático

Es difícil ser optimista sobre la acción climática, después de una semana en la que científicos federales informaron que “el Ártico no muestra señales de volver” a la “región congelada que conocimos en las últimas décadas”. En un mes, los incendios forestales de California muestran todos los signos de quema durante la Navidad. Y en un momento en que el gobierno federal sigue fregando la información climática básica de sus sitios web.Pero algo grande está empezando a cambiar. Después de años de esfuerzos de los activistas, hay indicios de que la comunidad financiera mundial finalmente se está despertando en la lucha contra el calentamiento global. El mes pasado, cuando el fondo de riqueza soberano de Noruega –el más grande del mundo– dijo que está considerando la venta de participaciones en compañías de combustibles fósiles, se dio un anticipo.Los noruegos están lejos de ser los primeros en considerar tal medida (los inversores que controlan más de 5 billones de dólares en activos se han comprometido a deshacerse de todas o de algunas de sus acciones de combustibles fósiles) pero son los más grandes. Y dado que su fondo se había basado en los ingresos del petróleo del Mar del Norte, esto resulta especialmente significativo. Era como si estuvieran preparándose para sacar sus fichas del casino de hidrocarburos y salir a buscar un nuevo juego.Luego, en resumen, la semana pasada:– El gigante europeo de seguros Axa anunció que se desharía de más de 825 millones de dólares en inversiones en producción de petróleo y gasoductos en las arenas bituminosas de Canadá por razones éticas y comerciales. El planeta podría ver aumentos de temperatura de hasta 4 grados Celsius (7 grados Fahrenheit), señaló Thomas Buberl, director ejecutivo de la compañía, un desarrollo que llamó “no sostenible y por lo tanto también no asegurable”. Y agregó: “Como padre de dos hijos”, realmente quiero hacer lo máximo que pueda con la compañía que estoy liderando “para desacelerar la tasa de destrucción planetaria”.– Exxon Mobil tiró la toalla y dijo que comenzaría a realizar evaluaciones de cómo la política climática afectará sus diversas empresas, después de que alrededor del 62 por ciento de sus accionistas votaron en mayo para exigir tal acción. Esta capitulación ante los inversores activistas hará cada vez más difícil justificar un modelo comercial de quemar más carbono, y la idea se está extendiendo: el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, dijo esta semana que 237 compañías con una capitalización bursátil de más de $ 6 billones, incluidos los 20 principales bancos mundiales, ahora respaldan esquemas de divulgación relacionados con el clima.– Y lo más importante, el Banco Mundial dijo el martes que para 2019 pondría fin a todo el apoyo financiero para la exploración de petróleo y gas (había hecho la misma promesa sobre el carbón) debido a los simples hechos de un “mundo que cambia rápidamente”. Es difícil exagerar la importancia “de la decisión del Banco Mundial”, dijo a The Guardian Stephen Kretzmann, un veterano activista del grupo Oil Change International, y agregó: “Es hora de que todas las instituciones, países, inversores e individuos que aún están en el acuerdo de París para dejar de financiar fósiles”.Tal prohibición total no ocurrirá de una vez, por supuesto. Las finanzas occidentales siguen enredadas con la industria de combustibles fósiles: los grupos ecologistas están haciendo un último esfuerzo esta semana, por ejemplo, para persuadir a varios grandes bancos para que dejen de financiar la tubería Keystone XL recordándoles que los mejores científicos del clima dicen que la tubería representa una amenaza profunda y directa a nuestro futuro climático.Los bancos se dicen a sí mismos que esto es “negocios como de costumbre” y, de hecho, durante mucho tiempo los préstamos a la industria del gas y el petróleo fueron normales y rutinarios. Pero en un planeta con un Ártico derretido y una California ardiente, se ha convertido en la forma más peligrosa e imprudente de desplegar dinero.

