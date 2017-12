Boleto de Trump para sobrevivir: prohibir todas las palabras

El presidente Trump tiene las mejores palabras, y sólo las mejores. Si hay una palabra que no le gusta, o una frase o nombre propio que no cumple con sus expectativas, llama esa palabra a su oficina y le dice esa palabra, en términos muy claros: “Estás despedido”.A principios de este mes, nos enteramos de que la presidenta del Comité Nacional Republicano Ronna Romney McDaniel retiró a “Romney” de sus comunicaciones oficiales, a pedido de Trump, a quien no le gustó que McDaniel usara el nombre “Romney”, aunque ese es su nombre, porque es también el nombre de su tío Mitt, a quien Trump considera un “perdedor”. Palabra desestimada. Problema resuelto.Ahora Lena Sun y Juliet Eilperin de The Post informan que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades prohibieron el uso en documentos presupuestarios de términos que los funcionarios de Trump encuentran objetables: “vulnerable”, “titularidad”, “diversidad”, “transgénero”, “feto”, “basado en la evidencia” y “basado en la ciencia”.El CDC ofreció alternativas, sugiriendo que en lugar de “basado en la ciencia” o “basado en evidencia”, la frase preferida debe ser “(basada) en la ciencia en consideración con los estándares y deseos de la comunidad”.El CDC desautorizó la palabra prohibición después de un brutal par de días en los que la respuesta demostró, con certeza científica, que la administración Trump se había vuelto vulnerable a una gran diversidad de burlas. La opinión predominante: ¿Qué fetos* está pasando?Mi propio análisis, hecho en consideración con mis deseos personales, encuentra que la administración no debe renunciar a su palabra prohibición. De hecho, una prohibición más amplia de la palabra, un bloqueo de vocabulario total, impuesto por una armada de la policía del lenguaje, podría ser el boleto de Trump para la supervivencia.Trump podría beneficiarse enormemente de restringir el uso de las muchas palabras, nombres y frases que lo amenazan: Robert Mueller. El buen gusto. Hechos. Ortografía. Los Convenios de Ginebra. Botones de la chaqueta de traje. La Constitución. Ejercicio. El comercio internacional. Demócratas. Información de inteligencia. Inteligencia.Sería aún más efectivo si la administración reemplazara palabras problemáticas por palabras favorables. El proyecto de ley de impuestos en el Congreso es profundamente impopular porque es un regalo para los ricos y guarda lagunas, como la bonanza fiscal para los multimillonarios de los fondos de cobertura, que Trump prometió abolir. Pero si la administración simplemente prohíbe la palabra “rico” a favor de “merecedor” y reemplaza “lagunas” con “incentivos”, la factura tributaria está repleta de incentivos para los que la merecen.La factura de impuestos podría volverse aún más impopular cuando las personas descubran que es probable que 13 millones de estadounidenses menos tengan seguro de salud y, como resultado, más se enfermarán y morirán. Pero la situación suena mucho mejor si la palabra “no asegurado” está prohibida a favor del “tratamiento no comprometido”, “enfermo” se reemplaza con “en transición” y “muerto” se reemplaza por “inactivo”.Trump también podría necesitar restringir el uso de las palabras “contragolpe” y “tratarse a sí mismo” después de que el senador Bob Corker (republicano por Tennessee) se revirtiera y anunciara su apoyo al proyecto de ley, justo cuando se descubrió que se había agregado una disposición proporcionando una bonanza a los inversores inmobiliarios, tales como… Bob Corker.

