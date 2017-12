El boom del Bitcoin: en el código confiamos

Usted no necesita habilidades brillantes de análisis financiero para darse cuenta de que el Bitcoin está en una burbuja. Ha crecido en valor desde aproximadamente 39 centavos a más de 15 mil dólares en sólo ocho años y recientemente atrajo la atención de los medios al duplicarse en unos pocos días. La sabiduría convencional había sido que las transacciones ilegales e ilícitas (comprar drogas o transferir dinero de Argentina) representaban gran parte del valor de Bitcoin. En la actualidad, la visión dominante ve mera avaricia y especulación.Sin embargo, a medida que el Bitcoin continúa creciendo, hay motivos para pensar algo más profundo y más importante. El ascenso de Bitcoin puede reflejar, para bien o para mal, una transferencia monumental de confianza social: lejos de instituciones humanas respaldadas por el gobierno y de sistemas que dependen de un código informático bien probado. Es una tendencia que trasciende las finanzas: en nuestro temor al error humano, estamos poniendo una fe cada vez más profunda en la tecnología.El Bitcoin puede estar en una burbuja, pero no todas las burbujas se crean iguales. Algunos son nada brillantes, que reflejan poco más que un esquema de pirámide subyacente. Pero otros son como olas oceánicas que podrían convertirse en enormes olas. Considere las existencias tecnológicas de finales de la década de 1990, una burbuja, sin duda, pero en retrospectiva, ¿realmente Amazon estaba sobrevaluado?Lo que le da a la burbuja del Bitcoin un significado significativo es que, al igual que la tecnología de los 90, es parte de algo mucho más grande que ella misma. Cada vez más, estamos perdiendo la fe en los humanos y, en cambio, dependemos de un código informático bien probado. La transformación es más obvia fuera de las finanzas. Confiamos en las computadoras para volar aviones, ayudar a los cirujanos a cortar en nuestros cuerpos y simplificar las tareas diarias, como encontrar nuestro camino a casa. En este sentido, las finanzas están realmente detrás: cuando ya no sentimos que podemos confiar en las personas, dejamos que el código informático se haga cargo.El Bitcoin es parte de esta tendencia. Después de todo, fue un carnaval de errores humanos y malas prácticas lo que inspiró la invención del Bitcoin en 2009, a saber, la crisis financiera. Los bancos respaldados por naciones económicamente poderosas habían sido el símbolo de la confiabilidad financiera, el estándar de oro en la era posterior al oro. Pero se revelaron a sí mismos como imprudentes, ebrios con el dinero de otras personas, con activos extraordinariamente complejos basados en una red de promesas que a menudo eran mutuamente incompatibles. Para un programador de computadoras, el sistema financiero todavía se parece mucho al código no probado con depuración débil que pone mucha fe en la idea de que los humanos se comportarán correctamente. Al igual que con cualquier software incorrecto, se puede esperar que se bloquee cuando cambien las condiciones.Podríamos agregar que los principales gobiernos, los emisores de moneda, los garantes de los bancos y los ejecutores de los contratos, no siempre inspiran confianza. Los gobiernos pueden verse tentados a imprimir dinero imprudentemente o apoderarse de la riqueza descaradamente de sus ciudadanos: la hiperinflación venezolana y la desmonetización india son ejemplos recientes. Pero incluso los gobiernos más confiables pueden ser dudosos. Europa, plagada de luchas internas entre los estados, todavía está en estado de “shock” por la salida planificada de Gran Bretaña de la Unión Europea. China es un estado autoritario secreto que puede arremeter contra sus ciudadanos y rivales cuando se siente inseguro. Estados Unidos, tal vez el principal garante de la solvencia mundial, tiene unos 20 billones de dólares en deuda, constantemente al borde del incumplimiento y encabezado por un banco en bancarrota en serie que valora la imprevisibilidad. No es de extrañar que los ciudadanos del mundo estén buscando alternativas.Los fanáticos del Bitcoin no desconfían completamente de las instituciones humanas. Es más bien que preferirían no tener que confiar en los humanos para cumplir sus promesas, cuando sabemos que los humanos somos profundamente falibles. Eso puede parecer cínico, pero tal vez sea apropiadamente humilde. Como dice Satoshi Nakamoto, el seudónimo de la persona o personas que inventaron el Bitcoin, “el problema de raíz con la moneda convencional es toda la confianza que se requiere para que funcione”.Todo esto ayuda a explicar la popularidad de Bitcoin como un activo independiente del gobierno, los bancos convencionales y sus diversos chanchullos. Pero aun así, ¿realmente vale algo? Se basa en una “cadena de bloques”, una tecnología que crea un libro público descentralizado y realiza un seguimiento riguroso de las transferencias. Lo mantienen sus usuarios, y ningún gobierno puede acuñar más monedas. El Bitcoin no está respaldado por ningún soberano, y a diferencia de una acción o un bono, le da derecho a reclamar nada más que al Bitcoin. Sin embargo, esa cualidad ilusoria es verdad para la mayoría de las formas de dinero, una alucinación compartida que toleramos mientras funcione. Si suficientes otros valoran algo, eso puede ser suficiente para que sirva como una reserva de valor. Claro, el Bitcoin se bloqueará nuevamente, pero a lo largo de su vida, ya ha resistido múltiples bloqueos, carreras y divisiones. En realidad se siente probado.Esto no es idealizar al Bitcoin. A pesar de su naturaleza virtual, sigue siendo una institución humana, enfrentando sus propios errores y problemas de gobernabilidad.