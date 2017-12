Inmigrantes ilegales respetuosos de la ley, en peligro también

A pesar de la dura charla del presidente Trump sobre deportar a millones de “hombres malos”, la abrumadora mayoría de los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos no tienen antecedentes penales.Eso plantea un dilema para los agentes de deportación que han intensificado el ritmo en el que acorralan no sólo a los inmigrantes indocumentados criminales, sino también a los que respetan la ley.De aproximadamente 143 mil inmigrantes no autorizados que viven en los Estados Unidos que fueron arrestados por agentes de Inmigración y Aduanas en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre más de la cuarta parte no tenía condenas penales.Excluyendo a los que cruzaron la frontera ilegalmente recogidos en la frontera del suroeste y fueron retirados rápidamente, cerca de 82 mil inmigrantes ilegales fueron deportados el año pasado, un aumento del 25 por ciento desde 2016 pero no lo suficiente como para hacer mella en los 11 millones que permanecen en los Estados Unidos.Lo que es más significativo es la aparente disminución en los intentos de cruces fronterizos ilegales, según lo medido por aprehensiones de la Patrulla Fronteriza, que, en 310 mil en el año fiscal 2017, alcanzó un mínimo de 46 años. Menos aprehensiones significan menos intentos de cruce ilegal.La administración quiere más que duplicar el número de aproximadamente 300 jueces de inmigración, pero eso tomará tiempo. Y sus movimientos recientes para evaluar a los jueces en función de la velocidad con la que manejan expedientes que típicamente superan los 2 mil casos, en lugar de una adjudicación justa, es una receta para la injusticia en la línea de ensamblaje.El sonido y la furia del presidente sobre la deportación significan poco. Él ha intensificado las detenciones, interrumpiendo vidas establecidas, productivas, familias y comunidades, pero ¿con qué fin? Sólo una revisión del sistema de inmigración roto de los Estados Unidos ofrece la posibilidad de una solución más duradera.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.