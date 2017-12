El logro de Rubio para los trabajadores es insuficiente ante impuestos del GOP

En el último minuto, el Senador Marco Rubio recordó de dónde viene.El senador juvenil de Estados Unidos de Florida es oriundo del condado de Miami-Dade, en el cual seis de cada 10 residentes luchan para pagar alimentos, vivienda, transporte, atención médica y cuidado de niños.Es donde el 21 por ciento de las 858 mil familias viven por debajo del nivel de pobreza, lo que significa que ganan menos de 24 mil 250 por año para una familia de cuatro.Otro 37 por ciento vive por encima del número de la línea de pobreza, pero aun apenas puede cubrir los conceptos básicos. Entonces, un total de 58 por ciento de los hogares están luchando.Así que era justo que Rubio amenazara con votar NO en el proyecto de ley de impuestos que los republicanos son, golpeando a los estadounidenses a menos que sus colegas amplíen los beneficios impositivos para las familias de bajos ingresos, específicamente el Crédito Tributario por Hijos. Correcto, y políticamente astuto, su especialidad.Básicamente obtuvo lo que quería: una victoria para él y para familias de bajos y moderados ingresos en todo el país.¿Felicitamos a Rubio por rechazar? Absolutamente. Pero era seguro apostar que obtendría al menos algo de lo que estaba pidiendo y lucir heroico, mientras no obstaculizara un plan de impuestos destinado a causar un daño inconmensurable a los estadounidenses de clase trabajadora y de clase media. Y es una pena que tantos republicanos hayan participado. Vimos poco de la revuelta, por escasa que haya sido vista durante la votación para derogar la Ley de Asistencia Asequible: Obamacare.La propuesta de los republicanos habría limitado el crédito de algunas familias por cada niño menor de 17 años a aproximadamente mil dólares.Rubio insistió el jueves en que se aumente el tope o, de lo contrario, votaría NO en la factura de impuestos. Los republicanos no tenían un voto de sobra. Aun así, originalmente rechazaron su demanda porque el dinero provendría de la reducción en la tasa del impuesto corporativo.El proyecto de ley de impuestos, que se cobrará fuertemente para su aprobación en algún momento de esta semana, le dará al presidente Trump una victoria largamente negada. Pero los perdedores son legión.El proyecto de ley final, que reduce la tasa impositiva máxima para los que ganan más entrega un recorte de impuestos de aproximadamente un billón de dólares para las empresas en los próximos 10 años, lo que lleva a un aumento de la actividad económica, dicen los republicanos. Estudios independientes y Wall Street afirman lo contrario argumentando que cualquier impulso será breve y modesto.Los estadounidenses comunes verán un recorte de impuestos temporal. También verán que pueden deducir sólo hasta 10 mil dólares en impuestos estatales, locales y sobre la propiedad, en especial en estados azules de altos impuestos.La conclusión es que la factura tributaria empeorará la desigualdad de ingresos. Hace un año Bloomberg informó que de todas las grandes ciudades del país, la mayor brecha entre ricos y pobres se encuentra en Miami, de donde proviene el senador Marco Rubio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.