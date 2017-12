El proyecto de ley tributaria que creó la desigualdad

La mayoría de los estadounidenses saben que el proyecto de ley republicano aumentará la desigualdad económica al imponer descansos a las empresas y los ricos al tiempo que quita beneficios a los pobres y la clase media.Lo que muchos pueden no darse cuenta es que la creciente desigualdad ayudó a crear el proyecto de ley en primer lugar.A medida que un grupo cada vez más pequeño de personas arrinconó una parte cada vez mayor de la riqueza de la nación, también ganaron una parte cada vez mayor del poder político. Se convirtieron, en efecto, en hacedores de reyes; la factura de impuestos es una consecuencia natural de su largo esfuerzo por inclinar la política estadounidense para servir a sus intereses.Tal como están las cosas ahora, el 1 por ciento superior de la población por riqueza –el grupo que se beneficiaría principalmente de la cuenta de impuestos– controla casi el 40 por ciento de la riqueza del país. El 90 por ciento inferior tiene sólo el 27 por ciento, según los economistas Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman.Hace apenas tres décadas, estas cifras eran casi exactamente al revés: el 90 por ciento inferior poseía casi el 40 por ciento de toda la riqueza. Para encontrar un momento en el que una minoría tan pequeña sea tan dominante, debes regresar a la Gran Depresión.El poder del uno por ciento puede ayudar a explicar por qué el presidente Trump, que se presentó como populista, no sólo ha abandonado cualquier pretensión de luchar por la clase trabajadora, sino que también se ha unido a los republicanos en el Congreso para romper las regulaciones que protegen a las familias y el medio ambiente.Ahora, quieren reducir los impuestos a las empresas y ofrecer nuevas lagunas a los ricos, incluso si eso significa herir a sus propios electores al limitar la capacidad de las familias de clase media para deducir los impuestos estatales y locales en sus declaraciones de impuestos.La mayoría de las campañas políticas ahora dependen de un pequeño grupo de donantes ricos que dan decenas de miles de dólares o más por ciclo electoral.Alrededor del 40 por ciento de las contribuciones a las campañas durante las elecciones federales de 2016 provino de un grupo élite de 24 mil 949 donantes, lo que equivale al 0.01 por ciento de la población adulta. En 1980, el primer 0.01 por ciento representaba sólo el 15 por ciento de todas las contribuciones, según un análisis de Adam Bonica, profesor de Stanford, y sus colaboradores.Por supuesto, la creciente importancia de los donantes ricos no es exclusivamente un fenómeno republicano. Pero en cuestiones económicas y tributarias, los donantes liberales grandes no han empujado a su partido a la extrema izquierda. De hecho, las donaciones de Wall Street y de las empresas estadounidenses han llevado a muchos demócratas al centro o incluso a la derecha en cuestiones como la regulación financiera, el comercio internacional, la política antimonopolio y la reforma de la asistencia social.Mientras tanto, ¿dónde están los campeones políticos de los estadounidenses pobres? Quienes sean, no han estado produciendo resultados. Los salarios de los más pobres se han debilitado, en parte porque el Congreso ha tardado tanto en aumentar el salario mínimo –7.25 dólares por hora desde 2009– que su poder adquisitivo es ahora un 10 por ciento menor que en 1968. Los legisladores y los jueces conservadores también han socavado a los trabajadores al hacerles más difícil sindicalizarse, no están en posición de exigir mejores salarios y mejores condiciones de trabajo.Este proyecto de ley de impuestos agravaría todas estas tendencias. El Centro de Política Tributaria Urban-Brookings y el Comité Conjunto sobre Tributación, ambos respetados, ambos no ideológicos, dicen que el proyecto de ley beneficiaría principalmente a los ricos y dejaría peor a la mayoría de los estadounidenses pobres y de clase media a largo plazo. Eso es sin que el Congreso haga nada más para ampliar la brecha. Pero incluso ahora, Trump y los republicanos en el Congreso están hablando de recortar programas gubernamentales como Medicare, Medicaid y Seguridad Social el próximo año para ayudar a compensar los más de un billón de dólares que la factura tributaria agregaría al déficit federal.La desigualdad en Estados Unidos no tiene por qué perpetuarse a sí misma. Cuando las personas aparecen en las urnas, como lo hicieron recientemente en Alabama, pueden producir resultados inesperados. Es por eso que los legisladores republicanos tal vez quieran pensar nuevamente si quieren ser el medio a través del cual sus ricos donantes realicen este atraco.