La receta para una economía sólida: tener más bebés

El 2017 llega a su fin. “Feminismo” ha sido declarada la palabra del año. Y el presidente de la Cámara, Paul D. Ryan, acaba de instar a las mujeres a tener más bebés por el bien del estado.¿Es una broma? ¿Una escena de “The Handmaid's Tale”? Por desgracia, ninguna de las dos. En su informe semanal de noticias, el jueves, Ryan (R-Wis.) sugirió que la forma más importante de apuntalar la economía era que los estadounidenses tuvieran familias más grandes.“Este será el nuevo desafío económico para América: Gente... Hice mi parte, pero necesitamos tener tasas de natalidad más altas en este país”, dijo como parte de un punteo sobre cómo los republicanos planearon abordar la reforma tributaria en 2018”. Tenemos algo así como un aumento del 90 por ciento en la población jubilada de América, pero solo un aumento del 19 por ciento en la población activa en Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser más inteligentes, más eficientes, más tecnológicos… todavía se va a necesitar más gente”.Y todos sabemos de quién es el trabajo.No es que Ryan esté equivocado, exactamente. Los Estados Unidos están en medio de una debacle de bebés, tal vez uno más terrible de lo que creemos. El año pasado se registró una tasa de fertilidad sin precedentes, y se pronostica una caída aún más pronunciada para 2017. Para instrumentalizar alegremente el milagro de la vida en homenaje al presidente de la Cámara: Necesitaremos más cuerpos para mantener el ritmo de la economía.Aun así, los comentarios de Ryan son impactantes en su hipocresía, por no hablar de olvido, en el mejor de los casos, del contexto en el que serán recibidos.Para ser claros: la perspectiva de tener más hijos no es necesariamente desagradable para las mujeres. Cierto, los comentarios de Ryan se sienten particularmente mal considerados en este momento, dada la espeluznante Sorpresa de Subrogación del Congreso que surgió de la oficina del ex republicano de la Cámara Trent Franks (Ariz.), la semana pasada. Y es más que un poco insultante insinuar que para “hacer su parte”, las mujeres deben recostarse y pensar en Estados Unidos. Dicho esto, la investigación ha demostrado que muchas mujeres en los Estados Unidos tienen menos hijos de los que les gustaría tener y comienzan a tenerlos más tarde de lo que preferirían.Pero esta situación subóptima está directamente relacionada con las políticas que el orador y su partido han perseguido. Si Ryan quiere más bebés para apuntalar a los Estados Unidos, tal vez él y el resto del Partido Republicano deberían considerar la posibilidad de que sea más fácil vivir en Estados Unidos con uno.Las razones para retrasar la formación de la familia son a menudo económicas. Cuando las personas en edad fértil gastan sus ingresos estancados en la renta, la deuda y la atención médica, la posibilidad de tener un bebé se aleja en la distancia. El efecto es más agudo para las mujeres, que a menudo son menos capaces de pagar una vivienda, cuyos ingresos probablemente se hundirán después de los descansos por maternidad, y cuyos riesgos para la salud aumentan con la maternidad. (La mortalidad materna está aumentando en los Estados Unidos, sin embargo, la reforma propuesta por el Partido Republicano, y afortunadamente fracasada, consideró recortes a los beneficios relacionados con el embarazo).Sin embargo, en lugar de promover políticas que puedan aliviar la presión económica, Ryan y su partido están vendiendo un proyecto de ley de “reforma fiscal” que prioriza los favores tributarios para las empresas, que no pueden tener hijos, sobre los ciudadanos comunes que sí pueden. Y una vez aprobado, el proyecto de ley afectará la capacidad de nuestro país para pagar el tipo de red de seguridad que podría hacer que un nuevo bebé sea motivo de celebración en lugar de alarma.Si debemos tener una reforma tributaria, ¿por qué no implementar al menos un crédito tributario por hijos más efectivo que sea totalmente deducible para quienes se encuentran en los niveles de ingresos más bajos? Eso les daría a esos ciudadanos que generosamente contribuyen con nuevas “personas” a nuestra economía algún apoyo para ayudar a llegar a fin de mes. ¿O por qué no promover una propuesta real de vacaciones pagadas que incluya licencias maternas y paternas, para que sea más fácil combinar cuidado y trabajo infantil? La miserable provisión adjunta a la factura es un regalo para las empresas, no para los padres.Por supuesto, tal vez Ryan realmente se preocupa por nuestras dificultades demográficas, pero no quiere arreglarlas por medios económicos. Si es así, existe la solución obvia de liberalizar la inmigración, pero los republicanos de arriba a abajo se han negado a considerarla.A fin de cuentas, existe una gran cantidad de políticas que podrían ayudar a mitigar el problema de la caída de las tasas de natalidad. El hecho de que no se implementen sugiere que tal vez Ryan no ha “hecho su parte” tan bien como él piensa.