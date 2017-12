Donald Trump parece confundido con Jerusalén

¿Quizás encuentres la política de Medio Oriente un poco confusa? Es difícil diferenciar todos esos reclamos y contrademandas, para decidir quién merece gobernar qué pedazo de tierra.Bueno, la administración de Trump está aquí para hacer las cosas más desconcertantes y estresantes para todos.Primero, de repente, el presidente Donald Trump anunció el 6 de diciembre que reconocía formalmente a Jerusalén como la capital de Israel, desechando 70 años de cuidadosa neutralidad estadounidense y enfureciendo a los palestinos, que también quieren que su capital esté en Jerusalén. Entonces, esta semana, el secretario de estado, Rex Tillerson, dijo, um, Estados Unidos no va a mover su embajada de Tel Aviv a Jerusalén hasta 2020, si es que entonces. Los pasaportes de los estadounidenses nacidos en Jerusalén continuarán diciendo que nacieron en Jerusalén, no en Israel. Los mapas del gobierno estadounidense no identificarán a Jerusalén como dentro de Israel.¿Por qué la demora? El Sr. Tillerson citó razones logísticas, cualesquiera que sean. ¿Tal vez está teniendo problemas para encontrar una impresora para hacer nuevos mapas?Lo más probable es que, dado que el presidente haya hecho un gesto político típicamente grandioso y poco meditado a los partidarios nacionales, en este caso, los que respaldan incondicionalmente al gobierno del Likud de línea dura, los líderes más sabios de la administración estén tratando de apaciguar a los palestinos y otros árabes, antagonizado por su postura. Desde la decisión del Sr. Trump, ha habido protestas en todo el Medio Oriente. Más de 50 líderes musulmanes, reunidos en Estambul el miércoles, criticaron la decisión e instaron al mundo a reconocer a Jerusalén del Este como la capital de un estado palestino independiente. En Bruselas, la mayoría de los líderes de la Unión Europea, uno de los mayores donantes de la Autoridad Palestina, han rechazado la idea de seguir el ejemplo del Sr. Trump.Pero la vuelta atrás en Jerusalén no parece estar teniendo mucho efecto. El viernes, las tropas israelíes mataron a tiros a cuatro palestinos e hirieron a más de 300 con fuego real durante las manifestaciones en Gaza y Cisjordania.Con el vicepresidente Mike Pence listo para visitar Israel la próxima semana, los líderes palestinos se niegan a reunirse con él. Los funcionarios de la administración dicen que se dan cuenta de que los palestinos “pueden necesitar un poco de un período de reflexión”.El gobierno de Israel ha estado en Jerusalén del Oeste desde la fundación del estado en 1948. En la guerra árabe-israelí de 1967, Israel expulsó a Jordan del este de Jerusalén y ocupó toda la ciudad. Pero Estados Unidos, como la mayoría del mundo, había retenido el reconocimiento formal de Jerusalén como la capital de Israel en espera de un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos que resolvería justamente todas las disputas importantes. Uno podría referirse a tal negociación, para maximizar el apalancamiento en la búsqueda del mejor resultado, como el arte del trato.Pero así es como no funciona esta Casa Blanca. De hecho, concedió otra ventaja el viernes y volvió a enfurecer a los palestinos sin ningún propósito aparente. Los funcionarios de la Casa Blanca dejaron en claro su expectativa de que el Muro Occidental de Jerusalén, que se encuentra fuera de las fronteras de Israel antes de 1967 y colinda con algunos de los lugares más sagrados del Islam, eventualmente será declarado parte de Israel. Esta vez, tuvieron cuidado de decir que las fronteras finales de Israel y cualquier estado palestino deben resolverse en negociaciones. Pero parecía otro caso en que Estados Unidos estaba del lado de Israel en un tema explosivo.Trump insiste en que aún tiene la intención de entablar nuevas negociaciones de paz, pero ha hecho ese esfuerzo, siempre una posibilidad remota, mucho más difícil. En este momento tenso, con opciones menguantes, la primera tarea del liderazgo palestino y otros es desalentar la violencia que podría envolver a la región a un gran costo para todas las partes. Si los líderes palestinos y europeos quieren mantener abierta la posibilidad de una solución de dos estados, deberían reafirmar la importancia de decidir el futuro de Jerusalén en las negociaciones con la capital palestina en Jerusalén del Este. Por su parte, el Sr. Trump podría disminuir el daño especificando que la embajada, cuando se traslade, estaría en Jerusalén del Oeste, e indicando que Estados Unidos quiere reconocer a Jerusalén Oriental como la capital de Palestina como parte de un acuerdo de paz.

