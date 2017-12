El líder del mundo libre pasa de cuatro a ocho horas al día pegado a la televisión, y chupando Diet Cokes.Él no es el único viejo enojado que actúa así. Probablemente tengas un tío solitario que tiene una rutina similar.Durante las visitas festivas lo guías a una habitación vacía, lo plantas frente a la pantalla plana y cierras la puerta, para que el resto de la familia no lo escuche gritarle a CNN.Podemos darnos el lujo de burlar a nuestros locos tíos viejos porque son relativamente inofensivos, incluso cuando son adictos a la cafeína. En nuestras peores pesadillas no nos imaginamos a ninguno de ellos como el presidente de los Estados Unidos, con una rabieta de cara de remolacha que no presiona el botón nuclear.Pero el malhumorado tío Donald de Estados Unidos está en la Casa Blanca, donde –de acuerdo con relatos escalofriantemente detallados recientes– el manejo del estado de ánimo requiere la atención a tiempo completo de su personal nervioso.Rusia es el sujeto más sensible.A pesar del tonelaje de evidencia de que el gobierno de Vladimir Putin intervino agresivamente en las elecciones de 2016, Big Orange Trumpster no lo reconocerá y no quiere saber nada al respecto.Los conocedores que están familiarizados con los informes diarios de inteligencia del presidente le han dicho a The Washington Post que la información clasificada sobre el pirateo ruso y otras actividades encubiertas rara vez se entrega verbalmente a Trump por temor a que desencadene otra diatriba.En consecuencia, la información más reciente sobre Rusia generalmente se incluye sólo en la parte escrita de los informes, porque es bien sabido que el presidente no es un gran lector.Tan inquietante y surrealista como pueda parecer esta situación, hay un elemento cómico que prácticamente desafía la sátira.Imagínese el desafío literario al que se enfrentan los analistas de la CIA a quienes se les ha encomendado la tarea de presentar hechos fríos de una manera que asegure que el presidente no se dé cuenta de ellos. Este es un talento especializado.El año pasado, todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos concluyeron que la injerencia de los rusos en las elecciones era real, generalizada y bien orquestada. Las investigaciones posteriores del Congreso, dirigidas por los republicanos, han encontrado lo mismo.No hay una sola persona informada en el gobierno, excepto el tío loco Donald, que crea a Putin la afirmación de que Rusia no interfirió, culminando con la publicación en WikiLeaks de correos electrónicos internos del Comité Nacional Demócrata.Las redes sociales también se infiltraron para difundir sitios web y blogs falsos.Facebook ha admitido que más de 126 millones de usuarios estuvieron expuestos al contenido producido y distribuido por agentes rusos. La compañía dice que rastreó más de 470 cuentas sospechosas y 3.000 anuncios a fuentes controladas por Rusia entre 2015 y este año.Una operación, con sede en San Petersburgo, generó 80 mil mensajes que alcanzaron las noticias de alrededor de 29 millones de personas.Hace dos meses, Google admitió que los actores patrocinados por el estado ruso publicaron más de mil 100 videos con 43 horas de contenido en un esquema para influenciar a los votantes estadounidenses en YouTube.Y Twitter, la plataforma social favorita de Trump, reveló recientemente que los operativos rusos controlaron más de 2 mil 700 cuentas y 36 mil robots automatizados que tuitearon más de 1.4 millones de veces durante la campaña presidencial.