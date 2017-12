Cómo deshacerse de un arma

“¡No sacrifiquen sus armas!”, gritaba el hombre desde el otro lado de la calle a las personas que se estaban preparando para nuestra recompra de armas, cerca del Ayuntamiento de Dallas. “Pagaremos más por su arma aquí”.Fue el mes posterior a la masacre en Newtown, Connecticut, hace cinco años, y el ministerio comunitario en el que participo en mi iglesia estaba realizando otra “recompra”: una oportunidad para que las personas traigan cualquier pistola, rifle o semiautomática que funcione arma de asalto por dinero en efectivo, con la promesa de que se convertiría en chatarra.El hombre del megáfono llamó nuevamente: “Tráiganos sus armas. Déjalos ir a un buen hogar”.Nuestras recompras habían sido una vez asuntos tranquilos, con un promedio de 90 armas de fuego por evento. Pagamos efectivo –50 dólares por pistolas y rifles y hasta 200 por armas semiautomáticas– y teníamos una política de “no hay preguntas”. Queríamos darle a la gente la oportunidad de deshacerse de sus armas porque incluso en Texas, muchas personas quieren esa oportunidad.Celebramos estos eventos el Día de San Valentín y el Día de la Madre, y justo antes de Navidad. La recompra de diciembre siempre es popular. El Departamento de Policía de San Diego este mes –se quedó sin dinero después de comprar 164 armas de fuego con 25 mil en tarjetas de regalo.La gente acudió a nuestra recompra con pistolas en bolsas de papel, envueltas en trapos, en cajas de cartón originales o en fundas personalizadas moldeadas. Un arma llegó a una caja Pokémon; otra en una caja de zapatos que decía: “¡No niños! Peligro”.La mayoría de las personas que entregaron sus armas dijeron que les preocupaban los niños: las abuelas querían un ambiente libre de armas, al igual que las mujeres jóvenes cuyos padres les dieron una pistola para protegerse cuando se mudaron a la ciudad pero que ahora estaban pensando en comenzar una familia. Unos ex miembros de pandillas entregaron armas de fuego, por razones no muy diferentes a las de las parejas jóvenes que vuelven a la iglesia: tuvieron hijos.Después de Newtown, la recompra de armas se sintió más urgente, una respuesta a nuestra sensación de impotencia ante el asesinato de niños. No estábamos solos; la masacre de Newtown estimuló las recompras en todo el país.Pero, después de ese tiroteo, el temor de que la gente viniera por sus armas era palpablemente mayor, y las recompras se convirtieron en objetivos para los manifestantes. Tal vez fue el hecho de que 20 niños fueron asesinados en una escuela primaria que hizo temer a los propietarios de armas que los votantes demandarían y de hecho obtuvieron alguna acción del Congreso, un temor que ahora parece tristemente fuera de lugar.En el último evento que tuvimos, en diciembre de 2013, civiles armados desfilaron por la calle, enjaezando a cualquier automóvil que llegara. El transporte abierto de escopetas es legal en Texas. Elegantes armas de estilo militar colgaban de sus brazos o colgaban de sus espaldas. Dallas ha sido llamada la hebilla del cinturón de la Biblia; partidarios de portación abierta agregaron una funda a esa correa.Un hombre con un arma semiautomática se colocó detrás de mí mientras dirigía el tráfico. Estaba tan cerca que si estuviéramos en un baile de la escuela secundaria, uno de los chaperones nos habría separado.Quería señalar que una pistola en un hogar donde hay violencia doméstica la hace más peligrosa para la víctima, no menos. Me pregunté por qué comprarle un arma a alguien que quería deshacerse de ella molesta tanto a quienes quieren conservar sus armas. No les quitábamos sus armas.La semana pasada, en su primera acción sobre una importante legislación federal sobre armas de fuego desde Newtown, la Cámara de Representantes aprobó una ley que permite a las personas con permisos llevar armas ocultas a través de las fronteras estatales.Pero a pesar de la aparente incapacidad de los líderes políticos para hacer frente a la Asociación Nacional del Rifle, cinco años después de Newtown y más de mil 550 tiroteos masivos después, según un recuento, el deseo de disponer de un arma de fuego permanece.Nuestro grupo no ha descubierto la logística de seguridad para otra recompra ya que los eventos se convirtieron en sitios de protesta. ¿Cómo, entonces, deshacerse de un arma?Verifique con la policía local. Algunos departamentos aceptan armas de fuego para ser destruidas. Algunos requieren ID; algunos no. Algunos tienen amnistía para armas no registradas. Averigüe sobre recompras de armas en su área. O deshabilita tu arma, deshazte de ella para que no se pueda usar, y deshazte de las piezas por separado. Nunca arroje una pistola que funcione en la basura. Usted puede mantener inadvertidamente en circulación.Al final de nuestra primera recompra posterior a Newtown, dada la intensidad de la atención que había recibido, nos preocupaba que las armas pudieran ser robadas de la iglesia antes de que pudiéramos deshacernos de ellas de manera segura. Así que los llevé a mi casa, escondiendo el pequeño arsenal debajo de las mantas en mi auto.Mientras nuestros hijos crecían, nuestra regla principal era que no podían jugar en una casa que tenía armas de fuego. En Dallas, esto a veces involucraba conversaciones incómodas con los padres de sus amigos. Cuando nuestros hijos eran adolescentes, su pedido de nosotros fue: “Por favor, hagamos la pregunta sobre el arma”. Ahora, de manera incongruente, nuestra sala de estar tenía 112 armas de fuego y algunas más.