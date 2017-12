Un GOP saludable sólo puede construirse sobre sus ruinas

Como conservador pro-vida, estoy sinceramente contento, no, positivamente eufórico, de que el demócrata a favor de la elección Doug Jones haya ganado las elecciones al Senado de Alabama.Es una posición extraña para mí, y una complicada. Este cambio puede imponer costos a causas que me importan. Y los demócratas no hicieron que mi cambio de sentimientos fuera más fácil. Un demócrata pro-vida (solía haber manadas de tales unicornios antes de que fueran cazados hasta casi la extinción) habría ganado la carrera de Alabama, y me dejó totalmente libre de conflictos.Pero aun así, no fue una decisión cerrada. En realidad, la posibilidad de que el giro de este asiento determine de alguna manera el destino de Roe v. Wade es infinitamente pequeña. Y el liderazgo político no consiste únicamente en verificar cuadros de políticas. Lo que debe considerarse es el efecto neto en el país y la causa. Y las elecciones de Alabama fueron como mirar al abismo. Roy Mooreism fue destilado Trumpism, con sabor con un moralismo farisaico.Todo estaba allí: la ignorancia agresiva, la división racial, el desdén por gobernar, el desprecio por la verdad, las acusaciones de depredación sexual, la (simplemente notable) destrucción de Estados Unidos en favor de Vladimir Putin, las teorías de la conspiración, el puro, desestabilizar la locura del día promedio.Trump y sus admiradores no sólo están presentando una agenda; están ensuciando la arena cívica con engaño y crueldad. Están desacreditando incluso las buenas causas por las que dicen preocuparse. Están condenando al país a una división social duradera. En Trump’s GOP, la lealtad requiere corrupción. Entonces, la lealtad misma debe ser reconcebida.¿Qué debilitaría el control de Trump en el GOP? Obviamente no consideraciones morales. El presidente ha cruzado línea tras línea de decencia y ética con solo baches republicanos dispersos de protesta. La mayor parte del partido permanece en silencio cómplice. Los pocos funcionarios electos que han roto con Trump se han convertido en objetivos del complejo de medios conservadores, atacados como un ejemplo para los demás.Esta es la triste lógica de la política republicana de hoy: la única forma en que los republicanos elegidos abandonarán a Trump es si lo ven como un interés propio. Y la única forma en que creerán que está en su propio interés es ver perder a un número considerable de sus compañeros republicanos.Es necesario mirar estos hechos a la cara. Al final, la restauración del Partido Republicano requerirá que los republicanos pierdan elecciones.Trump y sus aliados están consolidando el apoyo de los blancos rurales, de cuello azul y evangélicos a expensas de alienar a las minorías, las mujeres, los habitantes de los suburbios y los jóvenes. Este es un trato tonto, que destruye la posición moral y política del Partido Republicano, que parece ser cómplice de su propia decadencia. Corresponde a los votantes republicanos terminar con esta complicidad.Para los conservadores, el objetivo final no es la victoria de los demócratas, quienes, de diferentes maneras, son equivocados y ofensivos (en economía, el papel del gobierno, la reforma del derecho, la protección de los no nacidos y mucho más). La causa común del repudio político de Trump es necesaria pero temporal. Es el método de emergencia para los republicanos para separarse de Trump, crear una nueva identidad de partido y ser digno de ganar.En pérdidas GOP como la carrera del Senado de Alabama, no son los votantes republicanos rebeldes (o no votantes) quienes tienen la culpa. Son los ideólogos ciegos quienes les dieron una opción imposible. De manera similar, si los republicanos pierden la Cámara de Representantes, el Senado, la presidencia y (por un tiempo) el país, e incurren en algunas pérdidas de política en el proceso, los oponentes republicanos de Trump no tendrían la culpa. Sería Trump y sus partidarios, que convirtieron al Partido Republicano en un sórdido y descuidado parque de diversiones, inseguro para niños, mujeres y minorías. Un GOP saludable, responsable y atractivo sólo puede construirse sobre las ruinas de éste.