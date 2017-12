La gloria de la democracia

En 1989 cayó el Muro de Berlín y con él el comunismo. La democracia liberal parecía victoriosa. En Europa Central florecieron las democracias. El apartheid cayó en Sudáfrica. El proceso de Oslo parecía anunciar la paz en el Medio Oriente.Después todo salió mal. El tribalismo y el autoritarismo ahora están cobrando impulso mientras la cantidad de democracias disminuye. Mucho peor ha sido la degradación de las democracias, en especial en Estados Unidos. El congreso apenas funciona. Su presidente ignora los hechos y viola la decencia básica. En los campus universitarios, según una encuesta de Brookings/UCLA, el 50 por ciento de los estudiantes cree que el discurso “ofensivo” debería hacerse callar a gritos y el 20 por ciento cree que debería suprimirse con violencia.En resumen, solíamos tener un cierto marco de referencia de la decencia dentro del cual podíamos debatir y de algún modo lo hemos perdido. Dimos por hecho nuestros valores democráticos a tal grado que hemos olvidado cómo defenderlos. Nos hemos vuelto demócratas por hábito y ya no defendemos nuestro sistema con una fe ardiente.Así que en los próximos meses usaré esta columna, de cuando en cuando, para regresar a los principios básicos, a fin de revisar el canon de la democracia liberal: los pensadores que explicaron nuestro sistema y por qué es maravilloso.Voy a comenzar con “The Coming Victory of Democracy”, de Thomas Mann. Este autor, posiblemente el más grande novelista de su tiempo, huyó de los nazis y llegó a Estados Unidos. En 1938, dictó una serie de ponencias en contra del fascismo, el comunismo y los miembros del Comité Estados Unidos Primero.La democracia comienza con una gran verdad, argumentó: la infinita dignidad de los hombres y las mujeres como personas. La humanidad está hecha a semejanza de Dios. A diferencia de otros animales, los seres humanos tenemos una responsabilidad moral. Sí, los humanos hacemos cosas bestiales –Mann acababa de escapar de los nazis–, pero los humanos somos las únicas criaturas que pueden entender y buscar la justicia, la libertad y la verdad. Esta trinidad resulta ser un complejo de un tipo indivisible, cargado de espiritualidad y una fuerza dinámica elemental.Thomas Mann decía que la humanidad era la caída en desgracia de la naturaleza, salvo que no era una caída, sino que debía verse de manera positiva como una elevación de conciencia superior a la inocencia. En su opinión, el pecado original era el sentimiento profundo de un hombre como ser espiritual de sus debilidades y limitaciones naturales, que supera a través del espíritu.La democracia, continúa Mann, es el único sistema construido con base en el respeto por la dignidad infinita de cada hombre y mujer, en la lucha personal por la libertad, la justicia y la verdad. Sería un grave error pensar y enseñar la democracia como un sistema político o procesual o como el principio del gobierno de la mayoría.Se trata de una “posesión moral y espiritual”. No son sólo reglas; es una forma de vida. Nos alienta a todos a sacar el mayor provecho de nuestras capacidades; sostiene que tenemos la responsabilidad moral de hacerlo. Alienta al artista a buscar la belleza; al vecino a buscar la comunidad; al psicólogo a buscar la percepción y al científico a buscar la verdad.Las monarquías producen pinturas maravillosas, pero la democracia enseña a los ciudadanos a poner su arte en acción, a tomar sus impulsos creativos y construir un mundo en torno a ellos. Mann nos dice que la democracia es pensamiento, pero que es un pensamiento relacionado con la vida y la acción. Los ciudadanos democráticos no sólo están soñando; son pensadores que ocupan un lugar en el ayuntamiento. Cita la máxima del filósofo Bergson: “Actúa como un hombre de pensamiento y piensa como un hombre de acción”.En su época, al igual que en la nuestra, la democracia tenía enemigos y las posibilidades eran desalentadoras. Mann argumentaba que los enemigos de la democracia no eran solo fascistas con armas. Era cualquiera que intencionalmente degradara la plaza pública: los propagandistas y los demagogos, que desprecian a las masas mientras se convierten en portavoces de la opinión vulgar. Ofrecen pan y circo, “tuits” e insultos, pero lo único que tienen es el “horizonte de un conejo”: todo lo que ven es la lucha sucia por el dinero, el poder y la atención.Los autoritarios y los demagogos subyugan la acción a través del acoso y subyugan el pensamiento al suscitar la mentalidad de la manada. Se trata del desprecio a la razón pura, la negación y la violación de la verdad a favor del poder y de los intereses del Estado, el llamado a los bajos instintos, a un supuesto “sentimiento”, a la liberación de la estulticia y la maldad desde la disciplina de la razón y la inteligencia.Poseen el tipo de desprecio que lucha con todas sus fuerzas para degradar y corromper a la humanidad a fin de forzar a la gente a hacer su voluntad.Mann tiene confianza en que la democracia ganará en última instancia porque confía en la capacidad de la democracia de renovarse, para dejar de lado el hábito de que se la dé por sentado.Renovación significa reforma. Hace un llamado a la reforma económica y política que, citando a un diputado francés: “creará una verdadera jerarquía de valores, pondrá el dinero al servicio de la producción, a la producción al servicio de la humanidad y a la humanidad misma al servicio de un ideal que dé sentido a la vida”.La gran contribución de Mann es recordarnos que la democracia no sólo está relacionada con la política, sino con la lucha diaria personal de ser mejores y más nobles y resistirnos a lo barato y lo superficial. Los demócratas como Mann tenían una imagen idealista del florecimiento humano. Inspiran un profundo anhelo de vivir a la altura este.

