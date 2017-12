Quiebra periodista las reglas del oficio

El New York Times este año reportó historias importantes sobre hostigamiento sexual. Pero de pronto, el diario pasó de la cobertura del tema a estar justo en el centro del debate.El Times recientemente suspendió al reportero de la Casa Blanca, Glenn Thrush, mientras investiga acusaciones de conducta sexual inapropiada con varias de sus colegas mujeres.Las acusaciones se refieren a la conducta de Thrush tanto durante sus años con el Times como en años anteriores, mientras trabajaba en el blog Político. Un reporte de Laura McGann en Vox.com, que trabajó con Thrush en Político, expresó que su conducta inapropiada iba “desde manoseos y besos no deseados hasta grotescos besos de lengua que surgían de la nada y encuentros sexuales que conseguía con el apoyo del uso del alcohol”.En un ejemplo—citado en el artículo de Vox.com—una pasante de 21 años dijo que, después de una fiesta, Thrush trató de agarrarle la mano y la besó dos veces antes de que él desistiera, cuando ella empezó a llorar.El periodista de 50 años era una especie de figura en el periodismo político de Washington y está bajo un millonario contrato para escribir un libro sobre la presidencia de Donald Trump con su colega, la reportera Maggie Haberman.Ahora el futuro de Thrush está en duda. Se dice que la administración del Times se debate si agregar o no el nombre de Thrush a la lista de figuras mediáticas que fueron despedidas por presuntos avances indeseados hacia mujeres. En la galería de la vergüenza se hallan: Matt Lauer, que trabajaba en NBC News; Charlie Rose, en CBS News; Mark Halperin, en NBC News; y otros.Está “el peligro de comparar a Glenn Thrush con Harvey Weinstein”, dice Joe Scarborough, co-locutor del programa de MSNBC, “Morning Joe”.En una declaración, Thrush se disculpó y echó la culpa de su conducta a “beber demasiado”.Smerconish reconoció que Thrush era “grosero" y bebía, pero pareció mostrar escepticismo con respecto a la idea de que alguien perdiera su puesto por algo que podía considerarse como payasadas.No entiendo por qué este caso no está claro. Por supuesto que hay que despedir a Thrush—no sólo por las acusaciones y no sólo porque toda la historia es incómoda para un diario que intentó mostrar el camino para exponer conductas sexuales inapropiadas en Washington y Hollywood.No. Thrush debe perder su puesto porque el Times debe tomar seriamente las reglas de conducta profesional que impone a otros periodistas. Lo que se discute no es si Thrush es una buena persona, sino si es—y fue—un buen periodista.Saben, soy un reportero de la vieja guardia. Tengo la misma edad de Thrush y pasé más de la mitad de mi vida escribiendo para diarios. Y en cada lugar, ya como reportero o columnista, mis jefes—con sus voces broncas y ásperas— no tuvieron pelos en la lengua para indicar qué era lo que se esperaba de mí, cuáles eran las reglas de la profesión y qué me sucedería si las rompía.Y acosar mujeres no es todo lo que se esgrime contra Thrush.Una de las reglas, que Politico practicaba cuando Thrush trabajaba allí, era no compartir una historia con una fuente antes de que se publicara. Es de sentido común. No se puede permitir a la gente que uno entrevista que manipule nuestro relato objetivo sobre ella. Cuando uno hace eso, deja de ser periodista y se convierte en estenógrafo. Ya no está reportando, está tomando dictado del jefe.El año pasado, gracias a Wikileaks, nos enteramos de que Thrush—mientras trabajaba para Politico—compartió una historia antes de su publicación con John Podesta, presidente de la campaña de Hillary Clinton. En un mensaje electrónico, Thrush imploró a Podesta que no informara a nadie sobre ese arreglo.