La economía Estadounidense necesita al NAFTA

La renegociación en curso de Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) es de vital importancia para la economía estadounidense y, en última instancia, para la seguridad y la prosperidad de nuestro país. Hacer las cosas bien requiere una comprensión clara de lo que está en juego.Gracias al NAFTA, Estados Unidos es una de las economías más competitivas del mundo, en una clase con Alemania y Singapur, y deja atrás a China, Rusia y la India. Gracias al NAFTA, Estados Unidos tuvo un crecimiento económico y una creación de empleo más fuerte que otras economías importantes. Y, gracias al NAFTA, Estados Unidos disfruta de un poder significativo para dar forma a las reglas y competir en los mercados globales.Si se cancela o se renegocia el tratado de manera que se reduzcan las oportunidades de mercado, peligrará la posición de Estados Unidos de tener la economía más competitiva y próspera del mundo. Dependiendo de la respuesta de Canadá, México y otros socios comerciales, probablemente veamos estancamiento del crecimiento, disminución del empleo en algunos sectores y nuestra influencia global disminuya. Eso es lo que está en juego.Sí, NAFTA puede fortalecerse, pero centrarse en nuestra balanza comercial es un objetivo errado.Reconociendo que la economía estadounidense no prosperaría si intentara competir con competidores menos calificados y con salarios bajos, Washington abrió mercados con vecinos norteamericanos para hacer a Estados Unidos más productivo y más competitivo. NAFTA fue diseñado para fomentar el surgimiento de cadenas de suministro regionales. Esas cadenas de suministro han trasladado algunos segmentos de manufactura altamente intensivos en mano de obra fuera de EU. Al mismo tiempo, esas cadenas de suministro también crean puestos de trabajo estadounidenses en los segmentos de mayor valor agregado de manufactura: investigación, diseño, fabricación avanzada, mercadeo y administración.Se dice que Estados Unidos perdió 700 mil empleos desde 1993 debido al NAFTA. Es verdad, pero el empleo total del sector privado en Estados Unidos aumentó en más de 30 millones de empleos durante ese mismo período. Solo en la primera mitad de 2017, la economía de EU creó casi 1.1 millones de nuevos puestos de trabajo. Además de impulsar la creación de empleo, estas cadenas de suministro son la clave de nuestra competitividad global.Tenemos que ser realistas. La economía global no se organizará espontáneamente para fomentar la prosperidad de Estados Unidos. Eso llevará al liderazgo estadounidense enfocado en abrir mercados y crear las condiciones para que nuestra economía crezca y cree empleos.Mermar NAFTA reduciría la competitividad global, el crecimiento y el empleo en los tres países, y causaría un daño duradero a la prosperidad de Estados Unidos. Este daño se magnificaría a medida que China, la Unión Europea y otros actores actúen para inclinar el campo de juego global a su favor. Esa no es forma de poner a Estados Unidos primero.(Matthew Rooney es director de crecimiento económico del Instituto George W. Bush en Dallas, Texas)

