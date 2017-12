Toca fondo el tribalismo político en EU

A finales de la década de 1970, cuando cubrí la guerra civil del Líbano, circuló por Beirut la noticia de que el ejército de la Falange Cristiana Libanesa había ideado una novedosa forma de descubrir a los palestinos en sus retenes. Los falangistas le mostraban al conductor un tomate y le preguntaban: ¿qué es? Si el conductor usaba la pronunciación libanesa estándar, “banadurra”, se le permitía pasar. Si usaba la pronunciación palestina, “bandora”, lo sacaban del automóvil y le disparaban en el acto.Esta es política tribal en su esencia más pura. No importa qué hayas hecho de tu vida ni cómo contribuyas a la sociedad que compartimos, todo lo que importa es quién eres y cual es tu tribu, secta u origen nacional.La contienda por el Senado en Alabama me recordó esa historia, no la parte de los disparos, claro está, sino la forma en la que mucha gente está lista para votar con base en líneas tribales puras, lista para votar por un pederasta con acusaciones y víctimas creíbles, Roy Moore, solo porque es republicano y para evitar que un demócrata asuma el cargo en Washington. A pesar de todo el bagaje que arrastraba Moore, estuvo a punto de ganar, perdiendo por menos del 2 por ciento del voto.Cuando la gente está lista para dejar que una persona así cuide del país — aunque nunca le permitirían que cuidara de sus hijos — uno ve emociones tribales puras, no en la desolación de una guerra civil en el Medio Oriente, sino en el Estados Unidos de hoy.La gente del Medio Oriente tiene un dicho para este tipo de pensamiento: “Yo y mi hermano contra mi primo. Yo y mi primo contra un forastero”.No ignoro la historia de Estados Unidos. Nos hemos enfrentado a este tipo de mentalidad antes. Pero esto es lo que me preocupa: en los momentos anteriores de divisiones tribales puras, nuestro sistema siempre había podido producir líderes capaces de apelar a nuestra humanidad y unirnos para estar a la altura de los desafíos de la era.Pensemos en el ejemplo del presidente Lincoln y su Congreso. En medio de una guerra civil que cobró cientos de miles de vidas y en medio de nuestra transición de una sociedad agraria a una industrial, Lincoln y el Congreso aprobaron leyes esenciales para la modernización del país. Entre estas: La Ley de Asentamientos Rurales de 1862, que abrió la colonización en el Viejo Oeste; las Leyes del Ferrocarril del Pacífico de 1862 y 1864, que conectaban las mitades este y oeste del país, sentando las bases para una economía nacional; la Ley Morrill de 1862, que establecía la concesión de los terrenos para universidades que enseñaran agricultura, ciencia e ingeniería; y la fundación de la Academia Nacional de Ciencias en 1863.Lincoln, un republicano liberal, hoy en día no ganaría ni la elección primaria republicana de su condado en Illinois y se lo comerían vivo a nivel nacional los conservadores en Twitter, por su centrismo.Lástima, el país necesita esa clase de liderazgo, que nos ayude a avanzar como sociedad a pesar de nuestras divisiones.Pasamos por un periodo de rápidos cambios: la velocidad de los acontecimientos climáticos destructivos se está acelerando; el mundo está pasando de la interconexión a la interdependencia; y las máquinas y el software están devorando cada vez más empleos. El país necesita un plan para invertir en ciudades más fuertes, en sistemas de aprendizaje para cada trabajador y en una red de seguridad de servicios médicos que sea móvil y universal.¿Qué tenemos en lugar de eso? Un proyecto de ley fiscal republicano extremadamente tribal que no aborda ninguno de esos problemas.El Partido Republicano ha perdido por completo su mente y su alma. Los demócratas han sido más responsables, pero no han mostrado liderazgo para ofrecer su propia reforma fiscal o de salud. Nada mejorará sustancialmente sin una “reforma institucional” en nuestra forma de elegir candidatos, argumenta el experto en democracia de la Universidad de Stanford Larry Diamond: “y por fortuna veo que el terreno está comenzando a cambiar. Pongan atención a Maine”.En ese estado del Noreste del país, las bases están en curso para recabar suficientes firmas para un referéndum en el 2018 para que todas las elecciones primarias ya no sean por partido, sino por candidato. Esto no solo les da los candidatos de un tercer partido o independientes más posibilidades, sino que también obliga a los republicanos y los demócratas a acercarse al centro.Quizá estamos viviendo en un Estados Unidos irremediablemente polarizado y tribalizado, explica Diamond, o tal vez nuestro sistema llegó a sus límites con la toma del poder de los extremistas en ambos partidos.Lo cual nos trae de regreso a Alabama. Cuando tanta gente votó por un supuesto pederasta solo porque se rehusó a votar por un demócrata, con toda seguridad ya tocamos fondo.Solo hay un nivel más abajo, y es cuando gente armada pone un retén y nos pregunta cómo pronunciamos "tomate".