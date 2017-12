Alabama, el principio del fin para el 'Trumpismo'

En una de las sorpresas más notables desde, bueno, la elección presidencial del año pasado, el demócrata Doug Jones derrotó al republicano Roy Moore, quien había sido perseguido por acusaciones creíbles de acoso de menores, racismo y homofobia.La victoria de Jones es impresionante, incluso milagrosa, en un estado donde Donald Trump ganó por 28 puntos el año pasado. Desafiando las súplicas derechistas de preservar un asiento en el Senado y el respaldo personal del presidente a Moore, los votantes de Alabama decidieron que preferirían no perpetuar el estereotipo de sureños reaccionarios y racistas.Felicitaciones a Jones, quien dirigió una campaña disciplinada, postuló un mensaje afirmativo para su estado que incluía cuidado de la salud y educación. El crédito también debe ir al senador republicano Richard Shelby, cuya declaración de último minuto de que no había votado a favor de Moore podría haber movido a algunos votantes. Además, una participación afroamericana excepcional (30 por ciento del electorado en las primeras encuestas de salida), así como un apoyo abrumador entre los votantes más jóvenes y una brecha de género de 17 puntos, muy similar a la coalición que entregó grandes triunfos para los demócratas en Virginia, marcaron la diferencia.Las consecuencias de esto en las elecciones del 2018 podrían cambiar el rumbo del país, si continúa la tendencia de rechazo a los republicanos que ganaron en grande en el 2016.En concreto, la derrota de los republicanos en Alabama tendrá cuando menos cinco consecuencias tangibles:En primer lugar, Trump, después de haber sido rechazado dos veces por los votantes de Alabama (después de respaldar a Luther Strange, que perdió en las primarias republicanas, y luego a Moore), surge debilitado y algo patético. En un estado que ganó con más del 60 por ciento de los votos el año pasado, su aprobación en las encuestas de salida fue del 48 por ciento, con una desaprobación del 47 por ciento. Se trata de cada hombre y mujer para él o ella en 2018.En segundo lugar, la derrota de Moore intensificará el escrutinio sobre Trump en cuanto a las mujeres que acosó. Con las renuncias del congresista John Conyers, y el Senador Al Franken, ambos demócratas, el acoso a las mujeres se ha convertido en un pecado imperdonable en la política de EU. Esté atento a que los demócratas exijan una investigación de la presunta mala conducta sexual de Trump.En tercer lugar, los republicanos, cuando menos, no tendrán que solapar a Moore en el Senado, pero a cambio de eso ven reducido su margen de control a 51 votos contra 49 demócratas. Esto hace que la aprobación de la ley de impuestos – o cualquier otro proyecto republicano – sea mucho más complicada.En cuarto lugar, este puede ser el comienzo del fin del mito del gurú conservador Steve Bannon. Acaba de perderle a su partido un escaño en el Senado en Alabama.Quinto, la derrota de Moore es una oportunidad para que el Partido Republicano inicie un examen de conciencia y rechazar, si no a Trump, sí al Trumpismo. Si las posturas radicales del presidente les están costando el control del gobierno, es hora de que concluyan que el Trumpismo es una filosofía política fallida para ellos y para el país en general.Esperamos que los demócratas tomen esto como una señal de que hay que escoger a candidatos sólidos que expresan opiniones razonables.Para los demócratas, esto es una señal de que, en el 2018, quizás puedan retomar el control tanto de la Cámara de Representantes como el Senado.

