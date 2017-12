Reforma fiscal 'exprés', riesgosa apuesta republicana

El miércoles por la mañana, los demócratas sostuvieron una conferencia de prensa para exigir que los republicanos pospongan los votos finales sobre el proyecto de ley del Partido Republicano hasta que Doug Jones pueda tomar su lugar en el Senado. "Sería un error para los republicanos del Senado limitarse a este proyecto de ley de impuestos sin dar al senador debidamente elegido de Alabama la oportunidad de emitir su voto", dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.No es sorprendente que Mitch McConnell y otros republicanos lo ignoraran. El hecho es que la victoria de Jones ha hecho que sea más urgente que aprueben su reforma fiscal de inmediato. Se están quedando sin tiempo, y tienen muchos problemas por resolver. El fracaso completo es una posibilidad mayor en este momento de lo que ha sido en cualquier momento del proceso.Por eso no es sorprendente que esto simplemente haya sucedido. La AP informa lo siguiente:"Los líderes republicanos de la Cámara y el Senado han forjado un acuerdo sobre una amplia revisión de las leyes fiscales. Eso allana el camino para los votos finales la semana próxima para reducir los impuestos a las empresas y darles recortes de impuestos a partir del próximo año."Los colaboradores republicanos dicen que el acuerdo fue alcanzado el miércoles. Los detalles aún deben ser redactados y evaluados por los líderes del Congreso, pero el acuerdo final del Senado y la Cámara sería presentado en los próximos días".Los detalles son incompletos en este punto; se ha informado que pueden reducir la tasa impositiva máxima del 39.6 por ciento al 37 por ciento, y que las personas pueden deducir 10 mil dólares de impuestos estatales, locales o de propiedad, no tanto como un aumento de impuestos para aquellos en estados azules que nosotros pensamiento, pero aún así un golpe. Esos son solo un par de cientos de decisiones que tendrán que tomar, y parece bastante obvio que la victoria de Doug Jones los indujo al pánico para aprobar la reforma fiscal mientras todavía pueden hacerlo.La victoria de Jones será certificada por el estado de Alabama no antes del 26 de diciembre. Por ahora, el Congreso tiene previsto partir para su receso de vacaciones en 22 de diciembre, el próximo viernes. Una vez que regresen y Jones tome su asiento, solo tendrán una ventaja de 51-49 en el Senado, lo que significa que solo pueden perder un voto.El senador Bob Corker, republicano por Tennessee, ya votó en contra de la versión del proyecto de ley del Senado, por lo que si no cambia su voto, eso significaría que no podrían perder a los demás. Pero lo que emerge del comité de conferencia se moverá inevitablemente en la dirección del proyecto de ley de la Cámara, que está lleno de disposiciones crueles que castigan a las personas de clase media para ayudar a las corporaciones y los ricos.Eso los pondría en peligro de perder a Susan Collins, republicana de Maine, quien dijo que votó a favor del proyecto de ley del Senado solo porque obtuvo promesas de que su eliminación del mandato del seguro de salud individual se compensaría con el paso de otros proyectos de ley para estabilizar los mercados de segurosPrácticamente todo el mundo, excepto Collins, cree que la jugaron, y esos proyectos de ley nunca van a pasar.Pero si pueden pasar la factura la próxima semana, pueden perder a Corker y Collins y aún tener un empate 50-50, que el vicepresidente Mike Pence rompería.Esa sigue siendo una estrategia de alto riesgo. Si bien es posible que el proyecto de ley de transacción elimine algunas de las disposiciones más espeluznantes, es seguro que conservará muchas de ellas, y tal vez inserte algunas nuevas que hagan aún más claro quién gana y quién pierde. Todo eso será objeto de muchas noticias, ya que los periodistas y expertos estudian minuciosamente los detalles, lo que probablemente lo haga aún menos popular de lo que es ahora.Eso hace que sea aún más urgente para los republicanos aprobarlo esta semana, sin importar cuán incongruente sea.

