Facebook debe 'blindarse' para las próximas elecciones

De cualquier forma que se mida, Facebook Inc. es un éxito extraordinario. Su capitalización de mercado supera los 500 billones de dólares, su base de usuarios supera a todos los países excepto a un continente. Mark Zuckerberg, su director ejecutivo, es una de las personas más ricas del mundo.Nadie debería envidiar a Facebook (o Zuckerberg) con este éxito. Sin embargo, a medida que comienza a desempeñar un papel más central en los medios y la política estadounidenses, el público tiene derecho a esperar que Facebook acepte las responsabilidades que conlleva su creciente poder e influencia.Zuckerberg y la directora de operaciones Sheryl Sandberg parecen apreciar la gravedad de la situación y se han comprometido a brindar más transparencia a la publicidad política en la red. Dichos anuncios resultaron inmensamente poderosos durante las elecciones del 2016, el gurú digital de Donald Trump dice que eran "cómo ganó", pero están libres del tipo de revelación que se exige a los anuncios de televisión y radio. Eso ya no tiene sentido: las campañas gastaron 1.4 billones en publicidad digital en el 2016, más de lo que gastaron en televisión por cable, mientras que el 67 por ciento de los estadounidenses ahora dicen que reciben sus noticias de las redes sociales.Facebook ha anunciado que está contratando a mil personas para revisar manualmente los anuncios con contenido político significativo. También requerirá una mayor divulgación de los compradores de anuncios y hará que los anuncios estén disponibles para que cualquiera pueda verlos, visitando la página de Facebook del comprador.Esos son pasos positivos, pero la compañía puede ir más allá. El público tiene derecho a esperar que Facebook y sus competidores estén más alerta a las intrusiones de los gobiernos extranjeros.Ahora está claro que Rusia participó en una campaña en línea omnipresente para sembrar la discordia en la política de los Estados Unidos y ayudar a elegir a Trump. En parte, lo hizo mediante el uso de cuentas falsas y la compra de publicidad divisiva en las redes sociales, incluyendo algunas que cuestan 100 mil dólares hasta ahora reveladas por Facebook, que pueden haber llegado a 10 millones de estadounidenses.Se necesitan mejores controles para garantizar que los gobiernos y las entidades extranjeras no publiquen anuncios políticos; una tarea difícil, dado que los anuncios políticos efectivos nunca deben mencionar un candidato o una elección.Sin embargo, Facebook podría comenzar abriendo más datos a investigadores de seguridad externos y compartiendo más información con funcionarios del gobierno y otras compañías tecnológicas. En este sentido, los esfuerzos antiterroristas de la industria podrían servir como modelo para evitar la manipulación electoral.

