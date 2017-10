Peligra el seguro médico de 9 millones de niños

Sabemos que el Congreso está algo ocupado en estos días, así que tal vez sea comprensible que 16 días después de que expiró el financiamiento para un programa crucial de atención médica para niños, los legisladores aún no han logrado restaurarlo.Estamos hablando del Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP), un programa estatal y federal que ayuda a 9 millones de niños y sus madres.Como informamos anteriormente, la demora en la reautorización federal está poniendo a los programas estatales en grave peligro. Todavía no hay fecha para una votación sobre CHIP en ninguna de las dos cámaras del Congreso.CHIP fue promulgado en 1997 con apoyo bipartidista, que ha seguido disfrutando más o menos desde entonces. Entonces, nada debería haber interferido con su reautorización. La única demora válida fue el debate en la última semana de septiembre debido al intento infructuoso de los republicanos de revocar la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA u Obamacare). Ya para cuando esa iniciativa quedó muerta y enterrada, la discusión sobre CHIP quedó en el aire.La Cámara estaba preparada para votar sobre la reautorización de CHIP la semana pasada, pero los demócratas aplazaron la discusión luego de quejarse de los términos insertados por el Partido Republicano, que incluían tomar dinero de un fondo de salud pública reservado para el Obamacare.El Congreso puede tomarse su tiempo sobre la renovación de CHIP porque la mayoría de los estados tiene suficiente en sus presupuestos para continuar el programa hasta fin de año o el primer trimestre de 2018. Pero algunos están por quedarse sin un centavo.Mientras más demore el Congreso, más incierto se vuelve cada programa estatal. CHIP opera con planificación a largo plazo, y sin garantías de que los fondos aparecerán eventualmente. Eso significa que los servicios serán rechazados, los contratos profesionales se suspenderán y las inscripciones se verán reducidas.También está el riesgo de que cuanto más demore el Congreso, mayores serán las posibilidades de que alguna otra prioridad presupuestal o política suma en aprietos al CHIP, a medida que disminuyan los días legislativos restantes. Entre ahora y el final del año, el Congreso tomará tres semanas de vacaciones; el Senado no trabajará en cuatro de los 11 viernes restantes y ocho de los lunes restantes. La Cámara estará en sesión por solo cuatro más viernes y cuatro lunes.En algún momento de su apretada agenda, el Congreso seguramente puede encontrar tiempo para discutir la reautorización rutinaria del seguro de salud para niños y madres enfermas. Esta es una acción de rutina con un nivel de dificultad mínimo para legisladores en sesiones de Congreso. ¿Qué nos dice de los actuales legisladores que este Congreso no pueda hacer siquiera eso?

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.