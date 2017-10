Nadie gana si pierden los ‘dreamers’

No está claro si se alcanzará un acuerdo para garantizar que los inmigrantes indocumentados jóvenes conocidos como “dreamers” puedan permanecer en el país. Lo que sí es seguro es que, de cualquier manera, la fe de los estadounidenses en su gobierno sufrirá otro golpe.Seamos realistas: cualquier persona que realmente creyó que aprobar una medida sobre inmigración en Estados Unidos hoy en día sería tan simple como el acuerdo verbal que el presidente Trump, la líder de la minoría de la Cámara Nancy Pelosi y el líder de la minoría del Senado Charles Schumer hicieron durante la cena el mes pasado, no tiene los pies en la tierra.El hecho es que Trump se centra únicamente en cosechar adoración por sus acciones en el momento, para el público que se encuentra frente a él en ese momento, independientemente de cuáles sean las consecuencias. Su promesa inicial de extender protecciones para aquellos cubiertos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) sin requerir un paquete de seguridad en la frontera que incluya su muro demuestra esto perfectamente.Trump puede haber estado momentáneamente encantado por la oportunidad de cruzar el pasillo, hacer un trato y recibir aplausos. Pero cuando los conservadores se rebelaron, retrocedió al día siguiente, diciendo que no había tal trato.Ahora la lista de demandas del presidente incluye la creación de un sistema de inmigración basado en el mérito que desfavorece la migración de la familia en cadena, haciendo que el sistema E-Verify sea obligatorio y reteniendo fondos federales de donaciones de las llamadas “ciudades santuario”. Estos requisitos, a cambio de un acuerdo para proteger a los aproximadamente 700 mil beneficiarios de DACA, han hecho feliz a su base y, casi con certeza, han hecho que cualquier acuerdo sea imposible para los demócratas.Lo que siguió fue una avalancha de ataques contra la lista de deseos sobre inmigración de Trump. Todo había sido una cruel pantalla.Randi Weingarten, presidenta de la Federación Americana de Docentes, dijo que “estas propuestas son simplemente una repetición de los peores aspectos de la campaña de chivo expiatorio anti-inmigrante y anti-refugiado de Trump. Se reafirma, se asume que los ‘dreamers’ son peones en un juego de poder. Es exactamente la razón por la que la gente odia a Washington y a su política”.Es difícil estar en desacuerdo con la esencia de la crítica de Weingarten, pero también le da a Trump demasiado crédito. El ajedrez es un juego de visión, estrategia, planificación y ejecución precisa. Nada que haya salido de la Casa Blanca en los últimos ocho meses tiene tal astucia, y no ha ganado ni una sola partida.Lo que Weingarten acertó es que las personas desprecian a los políticos de Washington y han perdido la fe en la capacidad de nuestras instituciones para hacer algo.Durante años, los estadounidenses han considerado cada vez más al gobierno como poco confiable. La confianza pública en el gobierno ahora está en un punto bajo histórico, con solo el 4 por ciento de nosotros creyendo que Washington hará lo correcto “casi siempre” y el 16 por ciento cree que lo haría “la mayoría del tiempo”, según el Pew Research Center.Y el drama de inmigración actual seguramente decepcionará a grandes sectores del electorado.Si Trump no cumple con sus promesas de tomar la línea más dura posible sobre la inmigración y termina llegando a un compromiso para proteger a las personas elegibles de la deportación, como los “dreamers”, su base se sentirá traicionada y se rebelará.Si los demócratas hacen la difícil elección de aceptar algunos o muchos de los artículos en la lista de deseos de Trump a cambio de protecciones para esta pequeña porción de los 11 millones de inmigrantes que residen ilegalmente en Estados Unidos, inevitablemente habrá enemistad dentro del partido y afirma que vendió su alma.Peor aún, si la amenaza demócrata de un cierre del gobierno resulta contraproducente o simplemente se alejan de cualquier posible compromiso, reafirmará que los líderes electos son impotentes para avanzar en los grandes problemas.En cualquier escenario, la idea de que el gobierno está roto y que el otro lado es el culpable solo aumentará la polarización política y lo que se está convirtiendo rápidamente en una indefensión de ambos partidos.La consecuencia de esta pelea sobre los “dreamers” –nuestros inmigrantes más jóvenes, más idealistas y más estadounidenses– es que si no se les permite permanecer aquí aun con un estatus imperfecto, toda la sociedad pierde.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.