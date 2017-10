El secreto a voces de la explotación de Hollywood

En su autobiografía, “Child Star”, Shirley Temple describió ir con su madre a ver a sus nuevos jefes en Metro-Goldwyn-Mayer después de dejar a Fox.Louis B. Mayer le dijo a la mamá que esperara. La niña superestrella de pelo rizado, aclamada por ayudar a Estados Unidos a superar la Gran Depresión, fue llevada a la oficina de Arthur Freed, productor asociado de “The Wizard of Oz”.Después de decirle que tendría que deshacerse de su exceso de gordura, Freed se levantó de su escritorio y se bajó los pantalones. La niña de 11 años nunca había visto a un hombre adulto, por lo que se rió, lo que ofendió al productor.“¡Fuera!”, le gritó.El tema nunca fue mencionado hasta que Temple escribió su libro en sus últimos años.“No en vano fue el lote de MGM conocido como la ‘fábrica’, un estudio perfumado con criaturas sensuales, de mucho busto y largas piernas”, escribió Temple, “y más que su cuota de hombres mayores lujuriosos”.Casi 80 años después del incidente de Shirley Temple, ese aroma de perversión se adhiere a Hollywood. Ahora nos inundan los cuentos grotescos de Harvey Weinstein que abusa de las mujeres jóvenes con pocas opciones a sabiendas que sus carreras estaban en sus manos, convirtiendo en proxenetas a agentes y asistentes para que las actrices fueran entregadas a su habitación de hotel, donde las presionaba para que cometieran actos sexuales.Dana Calvo, creadora de “Good Girls Revolt”, señaló: “Hemos estado diciendo, ‘sólo ábrenos la puerta’, pero nos referimos al escenario o la sala de edición o la sala de juntas, no la habitación de hotel de Harvey Weinstein”.Aunque no fue una víctima de Weinstein’s, Calvo trabajó para Amazon Studios, encabezado por Roy Price hasta que fue suspendido el jueves por acusaciones de acoso sexual.Weinstein, de 65 años, intentaba hacer películas con grandes papeles para mujeres de todas las edades, era un importante recaudador demócrata que presionaba para que Hillary Clinton fuera la primera mujer presidente, un hombre confiable para que los Obama dejaran que su hija fuera pasante en su compañía.Pero tenía un lado diabólico. Él atormentaba a actrices que tenían sueños de estrellato. A menudo, las actrices intentaban descifrar cómo salir de la habitación sin que su carrera fuera arruinada por el sátiro vengativo, que también amenazaba con exiliar a las actrices que se resistían a usar vestidos diseñados por su esposa Georgina Chapman en la alfombra roja.Algunas de sus propias ayudantes dicen que fueron atacadas. Una salió corriendo de la habitación, llorando y angustiada, después de que Weinstein le obligó a hacer cosas que no quería hacer.Algunas que fueron importunadas, como Angelina Jolie, se alejaron y les dijeron a los ejecutivos del estudio que nunca trabajarían con el magnate pestilente. Otros a quienes Weinstein le pidió que le dieran un “masaje” en su suite de hotel se negaron, pero continuaron colaborando con el estudio, como Gwyneth Paltrow, quien enterró las instancias de acoso para convertirse en “la primera dama de Miramax”.Otras víctimas, como Rose McGowan, tomaron compensación del magnate para mantenerse calladas, pero continuaron observando, hasta que su ira se derramó el jueves cuando tuiteó que Weinstein la había violado.Una vez más estamos en un escenario nacional candente sobre mala conducta sexual por parte de los hombres, al igual que las audiencias de Anita Hill contra Clarence Thomas, las audiencias de juicio político de Bill Clinton, el juicio de Bill Cosby, las caídas de Roger Ailes, Bill O’Reilly y otros grandes de Fox Noticias, y hasta Donald Trump con la grabación que obtuvo “Access Hollywood”, donde fanfarronea sobre todas las mujeres que ha tocado inapropiadamente.¿Cuántas veces tenemos que pasar por esto antes de que las cosas cambien realmente?Hollywood es una cultura que se basa en el miedo. Y no es como otras profesiones, dijo un alto ejecutivo de entretenimiento, porque “nadie viene con un currículum. Se trata de cómo te ves y de quién te envió”.Y aparentemente todavía, lo que estás dispuesta a hacer.

