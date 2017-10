Trata Trump de eliminar el Obamacare por su cuenta

Harto de intentos fallidos en el Congreso para revocar la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA u Obamacare), el presidente Trump suspendió los pagos a las compañías de seguros y firmó una orden ejecutiva que podría dañar significativamente el mercado de seguros de salud y afectar así a millones de personas.Trump llevó a cabo su amenaza de dejar de pagar a las aseguradoras para reducir los costos de individuales para los estadounidenses de bajos ingresos y de clase media. La pérdida de este dinero, que se espera sea de 9 billones de dólares el próximo año, obligará a las aseguradoras a aumentar las primas y dejar de vender pólizas en algunas partes del país. Debido a que la mayoría de las personas que compran cobertura de ACA, los intercambios también reciben subsidios para mantener sus primas a un precio asequible, este cambio le costaría al gobierno alrededor de 2.3 billones más el próximo año, según la Kaiser Family Foundation.Anteriormente, el presidente ordenó a su administración crear efectivamente un sistema de seguro de salud alternativo que no incluya las salvaguardas de la ACA y podría sabotear esa ley de 2010, uno de los mayores logros de su predecesor. El presidente afirma que esto ayudará a la gente a obtener un seguro más barato. En realidad, lo más probable es que obligue a las compañías de seguros a abandonar los intercambios de seguros de la ACA y, en última instancia, precipitar el colapso de una parte importante de Obamacare.La orden ejecutiva se compone de dos cambios principales: ampliar el uso de las pólizas de seguro a corto plazo y facilitar a las asociaciones profesionales y comerciales la venta de cobertura de salud a los afiliados de todo el país.Comencemos con políticas de salud a corto plazo. El gobierno de Obama estableció reglas que las políticas podrían durar 90 días y no eran renovables. Actualmente están destinados a personas entre trabajos. Trump está ordenando que se extiendan estos planes y los hagan renovables, argumentando que porque estas pólizas son más baratas. Los planes a corto plazo ciertamente cuestan menos que las políticas de un año, pero eso es porque no cubren tanto. Muchos no cubren atención de maternidad, tratamiento contra el cáncer o medicamentos recetados. Y a corto plazo las políticas a menudo no pagan por el tratamiento de las condiciones pre-existentes, un requisito de la firma de las políticas de Obamacare.Trump también amplió el uso de los planes de salud de asociación, que funcionan asegurando a los empleados de las pequeñas y medianas empresas que tienen algo en común, digamos, grupos de plomeros o electricistas.El efecto combinado de cortar los pagos del seguro y la orden ejecutiva será desestabilizar el mercado individual de la ACA, que es utilizado por 9 millones de personas para comprar un seguro médico. Las personas más jóvenes y sanas se verán tentadas a comprar una póliza a corto plazo con primas bajas que solo cumpla con la ACA solo para evitar la multa. Sabiendo que ya no recibirán pagos de participación en los costos y que las pólizas el Obamacare las aseguradoras tenderán a atraer a personas mayores y más enfermas, con lo cual subirán las primas o se retirarán de condados escasamente poblados.Las acciones de Trump probablemente resultarán en la presentación de múltiples demandas por parte de las partes interesadas. Pero Trump está decidido a “matar” el Obamacare. Su administración ha acortado el período de inscripción abierta de ACA durante el cual las personas pueden comprar cobertura para el próximo año. Los fondos destinados a ayudar a las personas a inscribirse, como el dinero para anunciantes y navegadores de salud, han sido recortados.Ante esta situación, el Congreso debe intervenir. Los legisladores deben ponerse de acuerdo en una ley bipartidista para fortalecer el Obamacare. Lo que no pueden hacer es dejar que Trump actúe por su cuenta. La salud a largo plazo de los estadounidenses depende de ello.

