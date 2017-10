La orden de atención médica de Donald

Incluso después de que los republicanos en el Congreso fallaron tres veces para deshacerse de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, el presidente Trump ha demostrado que no faltan ideas sobre cómo alterar el sistema de atención médica.El presidente firmó una orden ejecutiva el jueves que permitirá que los pequeños empresarios se unan a las asociaciones de pequeñas empresas, como las agencias agrícolas o las cámaras de comercio, que brindan cobertura de salud a sus miembros.Si tales asociaciones se auto-aseguran, la ley existente podría permitirles evitar tanto las regulaciones de seguros estatales como el núcleo de la ACA. Por lo tanto, un giro simple de las marcas reguladoras podría liberar una gran parte de las partes más fuertemente reguladas del mercado de seguros de salud.Al igual que muchas ideas atractivas, esta, propuesta por el senador Rand Paul (R-Ky.), Tiene minas terrestres ocultas que ya están bien delineadas en base a los intentos fallidos previos de promulgarlas, incluso en el estado de Kentucky, en el estado de Paul.Una versión de estos planes de salud de asociaciones auto-aseguradas se extendió por primera vez en la década de 1980, pero fracasaron en gran cantidad porque muchos estaban descapitalizados. Más inquietantes, estos planes asociativos anteriores tenían un historial de convertirse en lo que el Departamento de Trabajo denominó “estafadores” y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental informó que “entidades falsas [que] explotaron a empleadores e individuos que buscan cobertura asequible”. Más de dos docenas de estados informaron en 1992 que estos primeros planes de asociación habían cometido violaciones de “fraude, malversación u otras leyes penales”.Podríamos evitar tal destino exigiendo a los grupos que se registren y cumplan con la solvencia adecuada y los estándares de protección al consumidor. Pero eso no resuelve el aspecto más ominoso de los planes de salud de asociación: desestabilización del mercado.Debido a que los planes de salud de asociaciones menos reguladas compiten con los mercados totalmente regulados, los actuarios y los reguladores han advertido desde hace tiempo que los planes de asociación crean un campo de juego desigual que puede perturbar los mercados. Las personas que no necesitan cubrir las condiciones preexistentes o no quieren pagar tasas comunitarias gravitan en los mejores acuerdos ofrecidos por las asociaciones, dejando a las personas enfermas en los mercados regulados. Naturalmente, los precios de seguros regulados aumentan como resultado, a veces causando una espiral de muerte que bloquea el mercado.Eso fue lo que sucedió en Kentucky en la década de 1990 cuando reformó su mercado individual, pero eximió los planes de asociación de las reformas. La inscripción con asociaciones se disparó, y la mayoría de las aseguradoras que vendían en el mercado regulado se retiraron. En dos años, el estado derogó sus reformas. Los planes de salud de la asociación fueron solo una parte de las fallidas reformas de mercado de Kentucky, pero siguen siendo una razón importante por la que el llamado desastre de Kentucky ahora sirve como una lección para que otros estados eviten medidas similares.Podríamos evitar esta interrupción del mercado al hacer que los planes de salud de la asociación cumplan con las mismas regulaciones que rigen a las personas y los grupos pequeños, pero todo el objetivo de la orden ejecutiva de Trump es eludir las regulaciones existentes. La única otra opción para evitar la interrupción del mercado es mantener los planes de asociación separados del mercado regular al garantizar que las personas no puedan simplemente elegir entre los planes de asociación y el seguro regulado basándose únicamente en su estado de salud.Los grupos de empleadores evitan este tipo de selección adversa porque las personas no pueden elegir un empleador simplemente para obtener el seguro de salud que desean. Pero muchos planes de salud de la asociación permiten eso. No necesita ser agricultor para unirse a Farm Bureau, y las asociaciones comerciales pueden estar abiertas a cualquier persona que presente un formulario de impuesto de la Lista C. Algunos grupos tienen hojas de parra escasas para la calificación de membrecía que son criticadas como asociaciones de “aire respirador”; es decir, la única característica común entre sus miembros es su dependencia del oxígeno.Las leyes federales y estatales intentan evitarlo eximiendo a las asociaciones de las regulaciones de seguros solo si son “genuinamente”, lo que significa que obtener un seguro no es la razón por la cual las personas se unen a ellas. Pero como los reguladores le dirán, ese criterio no es fácil de cumplir, por lo que la patata caliente de la asociación “buena fe” regularmente se lanza entre los estados, las aseguradoras y el Departamento de Trabajo.A pesar de esta historia conflictiva, los planes de salud de las asociaciones tienen un lugar importante en los mercados regulados de seguro de salud y, al mismo tiempo, regulados. Sin embargo, su historia aconseja precaución al expandir libremente ese rol. Estos planes deberían tener éxito en base a brindar un valor superior en lugar de servir como un vehículo para seleccionar las regulaciones que hacen y no quieren seguir. Para que esto ocurra, los planes de salud de asociación necesitan un conjunto de reglas cuidadosamente consideradas basadas en lecciones del pasado, en lugar de una creencia ingenua en una solución rápida.