Movimientos vs Obamacare intensificarán desigualdad en salud

Las acciones del presidente Trump en Obamacare acelerarán una tendencia reciente hacia la división del mercado de seguro de salud individual entre los sanos y aquellos con enfermedades crónicas y entre los ricos y los pobres.La eliminación inmediata de los subsidios de reducción de costos compartidos tendrá un gran impacto. Estos subsidios reducen los gastos directos de las personas que ganan entre el 100 por ciento y el 250 por ciento del nivel federal de pobreza. Alrededor de siete millones de personas calificaron para C.S.R.s, según la Kaiser Family Foundation.Debido a la incertidumbre creada por la vacilación previa de la Casa Blanca sobre C.S.R.s, muchas aseguradoras ya habían aumentado significativamente las primas. A estas personas no subsidiadas se les estrellará la carga completa de esas primas subidas de precio.La medida disminuirá aún más la inscripción no subvencionada. Las personas que reciben una prima y C.S.R. los subsidios no verán cambios en sus costos. En cambio, el gobierno federal retomará la pestaña significativamente más grande para los subsidios totales.Además, en todo el país, las aseguradoras pueden abandonar los mercados de inmediato o, para el año del plan 2018, retirar sus ofertas.La retirada de C.S.R. los pagos tienen un impacto más inmediato que los cambios que se iniciarán con la reciente orden ejecutiva de cambiar dos áreas del mercado de seguros de salud. Ese movimiento generó importantes titulares y controversia, pero su impacto en el mercado de seguro individual probablemente se exageró, ya que representa muy poco cambio estructural.La estructura fundamental del mercado individual de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio permanecerá estable. La mayoría de las personas obtienen un seguro a través de Medicare o Medicaid o están cubiertos por un empleador y no notarán cambios significativos en su seguro.Pero hay una trampa. Un grupo de personas soportará la carga de las primas de seguro significativas, quizás aplastantes y más pesadas: aquellos con condiciones crónicas y costosas que compran su seguro en el mercado individual pero que ganan demasiado dinero para calificar para subsidios.Estas personas, el número es extremadamente difícil de precisar, pero una estimación para 2015 la ubica en alrededor de ocho millones de personas, necesita ayuda de personas que pagan primas pero que no usan muchos servicios.Obamacare trata de construir “grupos de riesgo” grandes e integrales en los que se mezclan lo saludable y lo insalubre. Esto nunca se ha logrado a la perfección: hay demasiados canales que permiten a los individuos y grupos de bajo riesgo evitar los costos de los insalubres. Esta orden ejecutiva despeja nuevos canales para que los sectores saludables puedan segregar sus costos de las personas con costosas necesidades de atención.La orden ejecutiva instruye al Departamento de Trabajo para que establezca una nueva regla para redefinir los planes de salud de la asociación, de modo que puedan unirse más grupos pequeños para comprar un seguro. Los planes de salud de la asociación tienen una larga historia al servicio del mercado de pequeños grupos. Un estudio de 2006 estimó que el 30 por ciento de todos los empleadores de pequeñas empresas aseguraban a sus empleados a través de un plan de salud de la asociación.Los planes de salud de la asociación no están estrechamente regulados en Obamacare; regula los planes de compra directa totalmente asegurados en los mercados individuales y de pequeños grupos. Los grandes planes de asociación están exentos de la regulación de beneficios estatales y pueden ofrecer beneficios más limitados. Además, los planes de asociación pueden ser selectivos; las personas de alto riesgo no serían invitadas a unirse.Empleadores que permanecen en el A.C.A. el mercado de pequeños grupos, ofrecerá planes que son más caros que el promedio, y verán aumentar las primas. Sólo los grupos más enfermos permanecerían en el A.C.A. grupo de riesgo regulado después de varios ciclos de inscripción.Sin embargo, la expansión del plan de salud de asociación no es el único factor que contribuye a un grupo de riesgo más enfermo y más caro en los planes regulados por A.C.A. Las compañías de seguros sofisticadas y los consultores de beneficios venden productos suscritos por pequeños grupos que son soluciones reglamentarias a los requisitos de Obamacare.La orden ejecutiva exacerbará una tendencia que divide el grupo de riesgo de pequeños grupos en segmentos de bajo costo y alto costo. Menos pequeños empleadores podrán permitirse ofrecer el seguro integral que forma parte de A.C.A. Esta lógica es poderosa en el mercado de pequeños grupos, pero es mucho más débil en el mercado individual.La orden ejecutiva también instruye al Departamento de Salud y Servicios Humanos para que haga una regla para revertir una regulación de 2016 que limita el seguro individual a corto plazo a un solo período de 90 días. Restablecería el status quo de los años de beneficios 2014 a 2016, cuando los planes de duración limitada podrían tener un plazo de hasta 364 días y podrían renovarse. Estos planes a menudo ofrecen beneficios limitados, requieren un alto costo compartido y excluyen a las personas con condiciones preexistentes. En 2015, alrededor de 148 mil 100 personas estaban aseguradas bajo estas políticas en cualquier momento.La orden ejecutiva aumentará el atractivo relativo de los planes suscritos de corta duración para personas de bajo riesgo. Los planes que duran 364 días y ofrecen beneficios limitados a personas sanas solo tendrán primas bajas para personas sanas. Algunas personas sanas abandonarán el mercado individual regulado para un mejor acuerdo a corto plazo. Cuando las personas sanas salgan de la reserva de riesgos de A.C.A., la salud promedio de las personas restantes en la reserva de riesgo de mercado individual disminuirá.Las aseguradoras no saldrán del mercado, pero elevarán las primas para cubrir a un grupo de personas más enfermo. Las primas más altas hacen muy poco daño a las personas que califican para los subsidios de crédito impositivo premium. Están aislados de las principales subidas de precios.¿Quién tomará la pestaña para obtener cheques de subsidio más grandes? El Tesoro de los Estados Unidos.Los adultos solteros que ganan más de 48 mil 240 o las familias de cuatro que ganan más de 98 mil 400 serán los mayores perdedores. Estas personas no califican para los subsidios, por lo que pagan el costo total de las primas. Mayores primas saldrán de su escondite. El senador Bill Cassidy, republicano de Louisiana, apunta con frecuencia a un constituyente que ya paga más de 40 mil para asegurar a su familia cada año. Sus elecciones empeorarán. Él puede ir sin cobertura, pagar más, ganar menos para que su familia pueda calificar para subsidios o encontrar un trabajo con cobertura patrocinada por el empleador.La orden ejecutiva debilitará los grupos de riesgo que están regulados por el A.C.A. Las nuevas reglas propuestas no entrarán en vigor al instante, y las aseguradoras tendrán la capacidad de cambiar estrategias y modelos a tiempo para la inscripción abierta de 2019.Los pasos son parte de una tendencia más amplia para dividir las agrupaciones de riesgo, de modo que las personas actualmente sanas no soportan la carga de pagar por el cuidado de las personas que actualmente no son saludables. El nuevo orden ejecutivo simplemente acelera esta tendencia hacia una mayor desigualdad en salud.